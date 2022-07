Un cohete de SpaceX explotó en la plataforma de lanzamiento durante la prueba de un prototipo, informó Elon Musk, dueño de la empresa, vía Twitter.

La explosión ocurrió el lunes por la noche, en las instalaciones de Starbase en Boca Chica, Texas, y Musk reconoció que “eso no es bueno”.

Poco después, informó que acababa de “estar en la sección de propulsión. Los daños parecen ser menores, pero tenemos que inspeccionar todos los motores. Lo mejor es hacer esto en la bahía alta”.

El cohete es una primera versión del vehículo que SpaceX denomina Starship, con el que Musk busca llevar personas a Marte. Musk ha descrito a Starship como el eje en su ambición de que sea SpaceX el que lleve los primeros humanos a Marte.

Holy moly. Well, that was unexpected!https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/7IGztPuE12

— Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) July 11, 2022