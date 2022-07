Policías de Ridgefield Park rescataron la noche del sábado a un hombre que habría quedado atrapado dentro de un vehículo en llamas en el condado de Bergen en Nueva Jersey.

De acuerdo con FOX 5 news, tres oficiales respondieron al llamado de auxilio, en la costa de la Ruta 46 Ridgefield Park, donde al arribar el sitio se percataron de que un auto Honda Civic en llamas.

Según los primeros reportes, el auto habría registrado una falla eléctrica en el cofre lo que causaría el incendio.

Bodycam video captured the moment police officers pulled a man from a burning vehicle last weekend in Ridgefield Park, New Jersey. The man received first aid and was released to his family. pic.twitter.com/OezGCpale3

