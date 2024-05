Vincent Zepeda, de 53 años, de Montana, se subió al auto de un extraño el 25 de abril y se fue, pensando que estaba en su propio vehículo. Sólo cuando vio a un perro desconocido descansando en el asiento trasero y salivando mientras comía una pizza, se dio cuenta de su error.

USA Today reportó que en un video de casi un minuto obtenido por Storyful que Zepeda tomó desde el interior del auto equivocado, señala un Honda CR-V rojo y dice: "Este es mi auto". Zepeda luego estaciona el auto equivocado al lado del suyo.

"Es por eso que no debes dejar un llavero en tu auto porque entré con mi pizza de (Higherground Brewing Co.) y este perro me asustó muchísimo", dice. "Ese no es mi perro ni mi coche".

Lee también: VIDEO: Muere ladrón cuando intentaba huir con el botín, su pierna se le incrustó en púa de una reja

En el video se ve a un perro blanco tumbado en el asiento trasero y mirando la pizza.

A Usa Today, Zepeda dijo que el día que se subió al auto equivocado llovía helada mezclada con nieve y que corrió hacia el auto con una caja de pizza sobre su cabeza para mantenerse seco.

🇺🇸 | EN MONTANA



Un hombre vivió una situación insólita después de recoger una pizza y subirse al coche equivocado, encontrando a un perro relajado en el asiento trasero.



Vincent Zepeda, confundido por la similitud entre su coche y el ajeno, pudo arrancar el vehículo porque el… pic.twitter.com/Hn8Fp5aSsY — UHN Plus (@UHN_Plus) May 25, 2024

Lee también: Masacran a familia completa en Brasil durante una fiesta de cumpleaños; fue un ajuste de cuentas por narcotráfico, reportan

"Mientras retrocedía, giraba y parpadeaba hacia el departamento de mi exesposa, tuve la sensación de que había algo atrás", dijo Zepeda.

"Pensé: '¿Cargué a Panda?' Fue un viaje muy rápido", dijo Zepeda. "Cuando miré por encima del hombro y vi la mirada de ese perro, fue surrealista porque también tenía uno que se parecía a ese... Entonces noté el llavero en la consola central, que explicaba todo".

Zepeda no encontró al dueño del otro Honda CR-V porque no quería volver a entrar al bar e ir "de mesa en mesa a ver de quién era el auto que acababa de conducir".

"Alguien podría confundir su auto y entrar", según Zepeda. "Mi mente nunca pensó: 'Vaya, acabas de robar el auto de alguien y secuestraste a su perro'".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/apr