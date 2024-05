É com muita dor que todos no Galo lamentam profundamente a perda trágica de Heitor Felipe, aos 9 anos, na noite de ontem (23), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, vítima de homicídio durante a festa de seu aniversário.



O jovem foi atleta do Clube na iniciação (categorias abaixo… pic.twitter.com/Qiiig3CYea