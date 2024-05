El abogado que ganó un acuerdo récord para las familias de Sandy Hook anunció el viernes dos nuevas demandas en nombre de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde contra Daniel Defense, fabricante del arma estilo AR-15 utilizada en el ataque; así como contra Activision, fabricante de “Call of Duty”, y el gigante de las redes sociales Meta.

Las demandas se presentaron en el segundo aniversario del tiroteo en la escuela primaria, en el que 19 estudiantes de cuarto grado y dos maestros fueron asesinados en sus aulas por un pistolero de 18 años que había comprado su arma: un rifle estilo AR-15, unos días antes, tan pronto como estuvo legalmente capacitado.

Las familias Uvalde están demandando a Activision e Instagram, así como a sus empresas matrices Microsoft y Meta, en California porque fue allí donde tuvo lugar la supuesta conducta, dijeron sus abogados.

Las demandas conjuntas argumentarán que las tres empresas comercializaron armas semiautomáticas al pistolero de Uvalde antes de que cumpliera 18 años, acusándolas de negligencia y muerte por negligencia. El tirador compró armas de fuego poco después de cumplir 18 años y luego usó una de esas armas para llevar a cabo el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas.

Según la demanda, el pistolero de Uvalde pasó mucho tiempo jugando “Call of Duty”, incluida una versión reciente del juego que presentaba de manera destacada el modelo de rifle vendido por Daniel Defense que usaba el pistolero, reportaron medios como el The New York Times y el The Washington Post.

Concluyen que hubo "fallas en cascada" en Uvalde.

La demanda sostiene que el juego permite a los jugadores probar simulaciones realistas de armas de fuego reconocibles en el mundo real, lo que convierte a Activision en "el comercializador de armas de asalto más prolífico y eficaz en Estados Unidos". Instagram permitió a Daniel Defense, fabricante de armas estadounidense fundado en 2002, promocionar sus productos a través de su presencia en las redes sociales a pesar de que la plataforma prohíbe formalmente la publicidad de armas de fuego.

Meta permite a los fabricantes de armas de fuego eludir sus prohibiciones publicitarias y comercializar directamente a los niños, argumenta la demanda, a través de contenido "orgánico" y personas influyentes en las redes sociales.

Según la demanda, Instagram proporciona un canal no supervisado para hablar directamente con los adolescentes debido a lo que los abogados dicen que son reglas endebles y fácilmente eludibles destinadas a prohibir la publicidad de armas de fuego a los niños.

"La teoría aquí es que fueron responsables de hacer adicto al tirador y luego, a través de su adicción, radicalizarlo y ayudarlo a equiparlo para llevar a cabo este ataque mortal", dijo Eric Tirschwell, el principal litigante de Everytown for Gun Safety, una grupo de defensa del control de armas que representa a las familias de Buffalo. El grupo también ha estado involucrado en un litigio contra Daniel Defense y agentes de policía por el tiroteo en Uvalde.

Josh Koskoff, un abogado que representa a las familias Uvalde, dice que había una línea directa entre la conducta de las empresas y el tiroteo de Uvalde: "Apenas 23 minutos después de la medianoche del día de su cumpleaños número 18, el tirador de Uvalde compró un AR-15 fabricado por una empresa con una participación de mercado de menos del uno por ciento", dijo Koskoff en un comunicado. "¿Por qué? Porque, mucho antes de que tuviera la edad suficiente para comprarlo, Instagram, Activision y Daniel Defense lo atacaron y cultivaron en línea. Este monstruo de tres cabezas lo expuso a sabiendas al arma, lo condicionó a verla como una herramienta para resolver sus problemas y lo entrenó para usarla”.

Según el Texas Tribune, se espera que la demanda contra Daniel Defense se presente en el Tribunal de Distrito 38 de Texas en el condado de Uvalde en nombre de 31 familiares de las víctimas fallecidas y heridas. Acusa a Daniel Defense de cortejar al tirador con marketing que atrae a los adolescentes a formar un vínculo con su marca de AR-15, en particular su modelo insignia DDM4v7.

La demanda contra Activision y Meta se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles en nombre de aproximadamente 45 familiares de las víctimas. Acusa a la compañía de juegos de insensibilizar a los jóvenes ante actos de violencia masiva y prepararlos para buscar armas como las que aparecen en Call of Duty. Si bien Instagram prohíbe la comercialización de armas de fuego en su plataforma, la demanda afirma que Instagram no hace cumplir las pautas sobre armas de fuego, mientras que aplica rigurosamente otros tipos de pautas de contenido.

Esta no es la primera demanda que las familias presentan contra Daniel Defense. Las familias de las víctimas de Uvalde presentaron previamente dos demandas contra el fabricante de armas con sede en Georgia, alegando que la compañía comercializó intencionalmente sus rifles AR-15 entre hombres jóvenes de manera que “fomentan el uso indebido ilegal y peligroso” de sus armas.

Daniel Defense ha tratado de desestimar esas demandas, que fueron presentadas en un tribunal federal y siguen en curso.

