En las últimas semanas, en redes sociales se han viralizado videos holográficos en donde se muestra algún tipo de objeto volador en diversas partes del mundo causando conmoción entre los usuarios mientras que algunos de ellos comenzaron a relacionarlo con el proyecto "Blue Beam".

De acuerdo con EL TIEMPO Colombia, el proyecto revelado por primera vez en 1994 por el periodista canadiense Serge Monast busca, por medio de la proyección de hologramas en el cielo, producir un nuevo orden mundial que quiere apoderarse del planeta a través de engaños.

Sin embargo, esto se da tras la polémica en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que tres militares retirados del ejército estadounidense comparecieron en una audiencia en donde señalaron el avistamiento de OVNIS por parte de las Fuerzas Armadas.

Ryan Graves, expiloto de la Marina de Estados Unidos; David Fravor, expiloto de combate; y David Grusch, oficial de las Fuerzas Aéreas y exoficial de inteligencia puntualizaron sobre el supuesto hallazgo de evidencia de cuerpos biológicos “no humanos” de los cuales el gobierno norteamericano tiene bajo su poder.

Polémica en México: Estamos siendo visitados por inteligencias no humanas, dice Maussan

No obstante, este no ha sido el único caso que afirma la existencia de inteligencias no humanas, el pasado martes, el periodista Jaime Maussan se presentó ante la Cámara de Diputados para plantear el reconocimiento de la vida extraterrestre en la legislación del país.

“El futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo, si lo aceptamos podríamos incluso viajar a otros universos, depende de nosotros”, declaró.

En este sentido, en redes sociales comenzaron a circular videos en donde se muestran ángeles, dioses y divinidades diferentes salir del cielo así como diferentes imágenes de supuestos objetos voladores no identificados.

Mientras que a través de TikTok y en X, antes Twitter, cibernautas también difundieron dichos videos que hasta el momento tiene cientos de vistas y reacciones.

¿De qué se trata el proyecto Blue Beam?

Según Monast, este programa tenía la finalidad de crear hologramas y proyectarlos a escala planetaria. Para esto, según el canadiense, el cielo iba a hacer una pantalla en la que se iban a proyectar imágenes de ángeles, dioses y toda clase de divinidades para qué le hablarán directamente a los cuidados de cada país del mundo.

Esto tenía la peculiaridad de que en los lugares que crean en Cristo, se le aparecerá Jesús; a los musulmanes, Alá y a los budistas, Buda. La idea es falsificar la llegada de un nuevo Mesías que viene a unir a toda la humanidad bajo una nueva y verdadera religión.

Monast creee que con esto podrá surgir una ola mundial de delincuencia y permanente caos social. Además, se le deben sumar las guerras santas que se desaten por la resistencia que va a provocar esta nueva religión y el nuevo "mesías".



