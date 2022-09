VIDEO. ¿Berrinchudo y racista? Nuevo escándalo sacude al rey Carlos III

Aún no tiene dos semanas como monarca, pero el rey Carlos III acumula polémicas. Después de los videos donde parece hacer berrinches, un nuevo video lo vuelve a poner en el ojo del huracán.

El video, viral en Twitter, lo muestra saludando y agradeciendo a la multitud que hacía fila para rendir homenaje a la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre y cuyo féretro permaneció algunos días en el Salón de Westminster para que la gente pudiera acercarse.

Entre los que estaban en la fila había una persona de piel oscura que extendió la mano para saludar a Carlos III. Sin embargo, al llegar adonde él se encontraba, el rey cambia el gesto y se voltea, sin darle la mano. De repente vuelve a voltear y por breves segundos el rey toca el brazo del hombre y se sigue derecho.

Un usuario que difundió la foto tuiteó: “Hombres de color, están solos”.

Aunque podría tratarse de un simple descuido, se suma a los dos berrinches que hizo en días pasados y que no lo dejan muy bien parado: el primero, cuando al firmar el protocolo que lo nombraba rey, se molestó porque no le retiraron de la mesa lo que le estorbaba para firmar.

Días después se enojó porque la pluma con la que estaba firmando se chorreó y le manchó las manos.

Más allá de estos “berrinches”, no es la primera vez que se habla de una supuesta actitud racista del nuevo rey.

Después de que Enrique, hijo de Carlos III, y su esposa Meghan, salieron de Reino Unido para irse a vivir a California, hubo denuncias de que “alguien” en la familia real habría cuestionado si el primer hijo de la pareja, Archie, no sería “morenito” por el tono de piel de ella. En su momento, se insinuó que ese alguien pudo ser Carlos.

Medios británicos también han señalado una supuesta costumbre del ahora rey de hacer chistes racistas; e incluso con el propio Enrique, en su momento, la princesa Diana señaló que cuando nació el niño, Carlos habría soltado un: “encima de niño, pelirrojo”.

