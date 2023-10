Washington.— El anuncio del gobierno de Joe Biden de que ampliará “de inmediato” el muro fronterizo en zonas del Valle del río Grande desató una ola de críticas, mientras el presidente de Estados Unidos intentó deslindarse, al señalar que se trata de fondos ya asignados por el Congreso.

“Los muros no funcionan”, escribió en X (antes Twitter) el exrepresentante demócrata Beto O’Rourke, quien criticó a Biden al decir que “cada vez es más difícil para los votantes” distinguir entre el mandatario demócrata “y Trump sobre frontera/inmigración”. Cuestionó a Biden por incumplir su promesa de no construir el muro fronterizo.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez indicó que “la administración Biden no estaba obligada a ampliar la construcción del muro fronterizo, y ciertamente no se le exigió que renunciara a varias leyes ambientales para acelerar la construcción. El presidente debe asumir la responsabilidad de esta decisión y revertir el rumbo”.

El Centro para la Diversidad Biológica cuestionó las 26 leyes que el gobierno federal se “saltará” para construir el muro y alertó del daño ambiental que representa la obra.

El expresidente Donald Trump calificó la medida de Biden como “demasiado tardía”

Biden argumentó: “Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”. Cuestionado sobre si cree que los muros funcionen, dijo: “No”.

Tras asumir el cargo en enero de 2021, se comprometió a que “no se desviarían más dólares de los contribuyentes estadounidenses para la construcción de un muro fronterizo”. Los fondos asignados para reforzar el muro fronterizo fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando gobernaba Trump.

En rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, argumentó que la Casa Blanca no puede retrasar más esas obras en el muro con México y, ante la negativa del Congreso para desviar los fondos a otras partidas, el Ejecutivo debe “cumplir con la ley”. Rechazó confirmar si ha habido o no contactos con el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que se ha mostrado muy crítico con el muro.

El secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, dijo en México: “No hay una nueva política de la administración sobre el muro”.

“Hemos reconocido incluso el liderazgo del presidente Biden de no ampliar la construcción del muro fronterizo y creemos que eso es un gran acierto”, declaró la canciller mexicana Alicia Bárcena.

López Obrador rechaza muro

Mientras, López Obrador, en su conferencia matutina, acusó que en EU se está actuando de forma “muy irresponsable” ante las elecciones de 2024 año y rechazó la construcción del muro.

También ayer, se informó que el gobierno de EU reanudará vuelos de deportación de migrantes a Venezuela, tras años de haber congelado la práctica.

Texas pide mantener boyas

En tanto, los abogados del gobierno de Texas solicitaron al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que permita al estado mantener una barrera de boyas en el río Grande (Bravo), en la frontera sur del país, bajo el argumento de que no necesita permiso del Ejecutivo estadounidense, porque la medida es temporal.