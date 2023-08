Las declaraciones de Michael Oher, exjugador de la NFL en cuya vida se basaron para hacer la película The Blind Side (Un Sueño Posible), tienen "devastada" a la familia Tuohy, y su medio hermano adoptivo no sólo negó las acusaciones del deportista, sino que alegó la existencia de presuntas amenazas.

El lunes pasado, Oher acusó ante un tribunal de sucesiones de Tennessee a Sean y Leigh Anne Tuohy de mentirle haciéndole firmar hace casi dos décadas, documentos que los convertía en sus tutores en lugar de sus padres adoptivos, como él creía.

Oher solicitó que se dé por terminada la tutela junto a una contabilidad completa del dinero generado en ganancias por el uso de su nombre e historia. También solicita que se le pague el monto que le corresponde junto con los intereses.

Oher acusa a los Tuohys de enriquecerse a expensas suyas por continuar representándose de forma “pública y falsa” como sus padres adoptivos “hasta el día en que se presentó esta solicitud”.

“Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023, al enterarse que la tutela a la que accedió creyendo que al aceptarla lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, de hecho no le proporcionó ninguna relación familiar con los Tuohy”, según la petición.

Oher, que nunca ha sido simpatizante de la película que relata su vida, también solicita en la petición que los Tuohy sean sancionados y requeridos a pagar daños compensatorios y punitivos determinados por el tribunal.

¿Qué dice la familia Tuohy sobre declaraciones de Michael Oher?

La familia reaccionó al anuncio. "Estamos devastados”, dijo Sean Tuohy, “Es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a amar a Michael a los 37 como lo amamos a los 16”, aseguró. También dijo que junto a su esposa -interpretada en la película por Sandra Bullock-, terminarán la tutela si es lo que Oher desea.

Steve Farese, uno de los tres abogados que representan a los Tuohy, dijo el lunes a The Associated Press que presentarán una respuesta a las acusaciones en la corte y se negó a emitir más comentarios.

Sin embargo, el hermano adoptivo de Michael, Sean Jr, fue más allá, en declaraciones que hizo durante el show Barstool Radio, en el que afirmó que, aunque ama a "Mike", es falso que éste desconociera las condiciones de la tutoría hasta febrero pasado. Además, sugirió que Oher amenazó a su familia a través de su chat grupal.

“Si dice que se enteró en febrero, me cuesta creerlo. [Volví a] los textos de nuestro grupo familiar... para ver qué cosas se han dicho. Y hay cosas en 2020, 2021 [que] eran tipo: ‘Si ustedes me dan tal cantidad, entonces no voy a hacer públicas las cosas’”, enunció.

“Así que no sé si eso es cierto. Creo que todo el mundo aprendió el año pasado sobre el tema de la tutela por lo de Britney Spears, así que tal vez ese sea el caso”, agregó.

Durante otra entrevista concedida a The Daily Memphian, Sean Jr y su padre descartaron que su familia haya ganado millones de dólares por la película sobre la vida de Michael Oher.

“Todos los miembros de la familia recibieron 14 mil dólares en partes iguales cuando Michael Lewis escribió el libro que inspiraría la película”, indicaron. El hijo calcula que recibió alrededor de 60 mil y 70 mil dólares más en el transcurso de los últimos cinco años, considerando el éxito del film.

“Si tuviera 2 millones de dólares en mi cuenta bancaria, estaría en mi firma de correo electrónico y diría: ‘Firmado, SJ Tuohy, multimillonario’ (...) Nunca me oirás decir nada malo sobre Michael Oher, aparte de que me molesta que se sienta como se siente”, admitió en Barstool.

Finalmente, Sean Jr confirmó que su relación con "Mike" se deterioró luego de que este último se retirara de la NFL. Aún así, dijo que esperaba que obtenga todo lo que le corresponde legalmente, pero cree que esto no ocurrirá a través de la denuncia que interpuso contra sus padres.

