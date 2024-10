Nueva York.— Dos encuestas publicadas ayer por la cadena de televisión CNN y por el diario The New York Times sobre las preferencias electorales de los estadounidenses ante las presidenciales del 5 de noviembre arrojan un empate técnico muy ajustado entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. Esta última obtuvo ayer el respaldo de Beyoncé en un mitin en Austin, Texas.

“No estoy aquí como celebridad. No estoy aquí como política. Estoy aquí como madre. Una madre que se preocupa por el mundo en el que viven nuestros hijos”, dijo Beyoncé.

La encuesta nacional que publica CNN la realizó la empresa SSRS y muestra 47% de apoyo tanto para Trump como para Harris, el resultado más ajustado comparado con encuestas similares en los pasados meses.

En cuanto a la del NYT, realzada por el Siena College, da a Harris 48% de apoyos frente a 48% de Trump. “El cambio está dentro del margen de error, pero el promedio nacional de encuestas de The Times también ha registrado un ajuste en las encuestas durante las últimas semanas, lo que sugiere, como mínimo, que esta contienda se ha vuelto aún más reñida”, indicó el medio.

Atacan teléfonos de republicanos

Mientras, hackers chinos atacaron los teléfonos celulares utilizados por el candidato presidencial republicano Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, dijeron el viernes dos personas familiarizadas con el asunto. No estaba inmediatamente claro qué datos, si es que hubo alguno, pudieron haber sido tomados, pero funcionarios estadounidenses están investigando. Entretanto, el diario The Washington Post no apoyará a ningún candidato y se abstendrá de hacerlo en futuros comicios, anunció este viernes su director general, William Levis.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.