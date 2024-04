El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump dijo que va a bloquear los accesos marítimos para que no pase la droga de los cárteles mexicanos.

En una comparecencia en Michigan, estado clave para los comicios de noviembre, el exmandatario declaró que "acabaremos inmediatamente con las mortíferas ciudades santuario. Transferiré porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración. E impondremos un bloqueo naval a los cárteles y los golpearemos muy duro”.

Pronunció un discurso en Grand Rapids, Michigan, en el que acusó a Biden de permitir un “baño de sangre”. " El expresidente se refirió a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos sospechosos de cometer delitos como “animales”, utilizando un lenguaje deshumanizador que, según han advertido quienes estudian el extremismo, aumenta el riesgo de violencia.

“Bajo el corrupto Joe Biden, cada estado es ahora un estado fronterizo. Cada ciudad es ahora una ciudad fronteriza”, dijo Trump durante su discurso, donde estuvo flanqueado por agentes del orden uniformados ante una fila de banderas.

Afirmó que la llegada de migrantes bajo el gobierno de Biden es una "amenaza" que ha dejado al país "en ruinas".

"Estoy hoy ante ustedes para denunciar el baño de sangre en la frontera de Joe Biden, eso es lo que es", aseguró el republicano, quien también acusó a los demócratas de intentar "desinformar" cuando utilizó en marzo las palabras "baño de sangre".

Tras repasar varios casos de homicidios cometidos presuntamente por migrantes en situación irregular, Trump afirmó que a estos no se les puede llamar personas sino "animales".

El republicano prometió a los votantes que habrá "seguridad" si vuelve a la Casa Blanca, un mensaje por el que, aseguró, tiene el apoyo favorable de "las amas de casa de los suburbios".

El expresidente opinó además que si pierde las elecciones de noviembre Estados Unidos "dejará de existir" y que probablemente esos serían los últimos comicios celebrados en el país.

Se refiere a algunos casos

El martes, Trump se centró en el asesinato de Ruby García, una mujer de Michigan que fue encontrada muerta al costado de una carretera de Grand Rapids el 22 de marzo. La policía dice que ella tenía una relación romántica con el sospechoso, Brandon Ortiz-Vite. Le dijo a la policía que le disparó varias veces durante una discusión antes de dejar caer su cuerpo al costado de la carretera y alejarse en su Mazda rojo.

Trump se refirió incorrectamente a García, de 25 años, como si tuviera 17 años.

Las autoridades dicen que Ortiz-Vite es ciudadano de México y anteriormente había sido deportado luego de un arresto por conducir en estado de ebriedad. No tiene un abogado que figure en los registros judiciales.

Trump había dicho el lunes al locutor de radio conservador de Michigan, Justin Barclay, que le “encantaría tener” miembros de la familia de García presentes “si quisieran estar ahí, sería en mi honor”.

Su hermana suplicó en Facebook la semana pasada a los periodistas que dejaran de politizar la historia de su hermana.

También volvió a mencionar el asesinato de Laken Riley, estudiante de enfermería en Georgia, por el que está acusado un venezolano. La familia de Riley asistió al mitin de Trump en Georgia el mes pasado y se reunió con él entre bastidores.

Trump se refirió al sospechoso de la muerte de Riley como un “animal indocumentado ilegal”.

“Los demócratas dicen: 'Por favor, no los llamen animales. Son humanos.' Dije: 'No, no son humanos, no son humanos, son animales'”, dijo.

No es la primera vez que Trump usa este tono contra los migrantes, de quienes anteriormente ha dicho que no son personas y los ha acusado de "envenenar la sangre" de Estados Unidos.

Trump, quien en 2016 ganó las elecciones tras prometer construir un muro en la frontera con México, ha puesto de nuevo en el centro de su campaña la migración, que se ha convertido en el tema de mayor preocupación de los votantes, según las últimas encuestas.

La administración de Biden levantó la política de Trump que facilitaba las devoluciones de migrantes en caliente y puso en marcha programas de permisos humanitarios para personas de varios países, al tiempo que restringió las solicitudes de asilo en la frontera.

Más de 2 millones de personas fueron arrestadas el año pasado al cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular.

