Trump critica a la FDA por las pruebas de vacunas contra el coronavirus en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), al alegar que la agencia estaba dificultando que las compañías farmacéuticas prueben posibles vacunas y terapias contra el coronavirus en personas.

En Twitter, el gobernante también acusó a los miembros de la agencia federal de realizar pocos esfuerzos para probar posibles antídotos y tratamientos para el virus hasta después de las elecciones de noviembre.

“El estado profundo, o quien sea, de la FDA hace que sea muy difícil para las compañías farmacéuticas lograr que las personas prueben las vacunas y las terapias. Obviamente, esperan retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. ¡Deben concentrarse en la velocidad y salvar vidas! ", tuiteó el mandatario.



The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020