Nueva York.- Donald Trump derrotó a Nikki Haley el sábado en las primarias de Carolina del Sur, una victoria que destacó enfáticamente la profundidad y amplitud de su apoyo entre los votantes republicanos al derrotar a la única oponente importante que le quedaba en su estado natal.

Trump ni siquiera tuvo que montar una campaña vigorosa, haciendo pocas apariciones y gastando relativamente poco dinero. Haley ha prometido permanecer en la carrera y planea visitar Michigan, sede de las próximas primarias, el domingo. Pero la pérdida erosionó aún más la justificación de su candidatura, salvo que se produjera algún imprevisto que pudiera descarrilar a la expresidenta.

Aquí hay algunas conclusiones de la etapa de la campaña en Carolina del Sur:

Toda la política (republicana) es nacional

Haley habló de sus posibilidades en “mi dulce estado de Carolina del Sur” durante meses. Electa gobernadora dos veces, inicialmente como candidata del Tea Party en 2010, era universalmente conocida en su estado, y principalmente por razones positivas. Incluso se había desempeñado como embajadora de Trump ante las Naciones Unidas. Su historial conservador era claro.

Y, sin embargo, sus credenciales no estaban a la altura del control de Trump sobre el partido.

Trump ahora ha ganado con facilidad en el Medio Oeste, el Noreste y el Sur, arrasando con cualquier diferencia regional que existiera en el partido antes de su ascenso.

Haley habló en 2024 sobre sus éxitos al reclutar industria en Carolina del Sur y firmar recortes de impuestos y leyes de identificación de votantes. Promovió su experiencia internacional. Criticó a Trump por considerarlo demasiado arriesgado, demasiado viejo, demasiado ocupado defendiéndose de las acusaciones, demasiado cercano a Vladimir Putin y no lo suficientemente cercano a los aliados de la OTAN. Los votantes no se dejaron convencer.

Los datos de AP VoteCast reflejaron su desafío, especialmente en política exterior. La encuesta encontró que aproximadamente la mitad de los votantes de las primarias de Carolina del Sur querían que Estados Unidos asumiera un papel menos activo en el mundo, mientras que alrededor de 6 de cada 10 se oponían a continuar ayudando a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Por el contrario, estaban fuertemente alineados con la visión de Trump.

Todo lo que Haley intentó reforzó la dinámica: para la mayoría de los leales a Trump, ella sonaba como un político más que ofrece puestos del establishment y trata de derrocar a su campeón.

Haley aún no tiene ganancias obvias o ni siquiera probables

Haley repitió que planea quedarse. Las primarias de Michigan son el 27 de febrero. Haley ya ha hecho campaña ahí. El gran premio sigue, el Supermartes el 5 de marzo, cuando alrededor de un tercio de los 2 mil 429 delegados republicanos están en juego en las primarias y caucus en 15 estados y un territorio. La directora de campaña de Haley, Betsy Ankney, señala a menudo que muchos estados que siguen a Carolina del Sur tienen las mismas reglas primarias abiertas. Pero no todos ellos. Y eso no se tradujo en una victoria en casa.

California, un estado de mayoría demócrata, no tiene primarias abiertas. Por lo tanto, Trump, incluso en un estado donde no es muy popular, será el favorito en un entorno exclusivo para republicanos. Michigan tiene una primaria abierta. Pero ese es un estado donde los votantes progresistas y árabes estadounidenses están presionando a los votantes para que voten "no comprometidos" como protesta contra el enfoque del presidente Joe Biden hacia la guerra entre Israel y Hamas. La campaña de Biden está contrarrestando. De modo que eso les da a los demócratas su propia lucha, sin ningún incentivo para cruzar la frontera.

En resumen, si Haley no pudo ganar en Carolina del Sur, sus posibilidades de victorias en el futuro son escasas.

Lo que realmente obliga a los candidatos a abandonar

Las campañas presidenciales rara vez terminan directamente debido a pérdidas en las primarias y al recuento de delegados. Terminan cuando un candidato ya no puede mantener las luces encendidas. Y a veces los donantes siguen donando mucho después de que el marcador diga que prácticamente ha terminado.

A menudo, ese es el caso cuando hay una lucha ideológica real dentro de un partido; véase Bernie Sanders en 2016, cuando el socialista demócrata fue el recipiente de la ira progresista contra Hillary Clinton y la vieja guardia del Partido Demócrata. Esta vez, para los republicanos, se trata de una mezcla de personalidad, identidad e ideología. Haley es el sustituto de todos los emisores de cheques republicanos que detestan a Trump y su versión del Partido Republicano.

Y son estos republicanos anti-Trump quienes siguen pagando las facturas de su campaña. No se trata de delegados. Entonces, cuando Haley insiste en que se quedará hasta el Supermartes, es porque tiene los recursos para hacerlo. En algún momento, si no sufre un revés dramático, esos recursos se agotaron.

Pero esta campaña tiene un asterisco importante. Trump enfrenta más de 90 cargos penales en múltiples jurisdicciones, lo que inyecta una incertidumbre sin precedentes en la carrera.

Se trata de delegados

Dejando a un lado la determinación de Haley, las cifras finales que importan no están en sus informes de recaudación de fondos. Son las matemáticas. Y Trump iba camino de ganar los 50 delegados en Carolina del Sur, ampliando su ventaja y dejando cada vez más claro que alcanzará la mayoría de mil 215 delegados mucho antes de que finalice el calendario de primarias a finales de la primavera.

La hora de la audición para vicepresidente

El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien abandonó su propia candidatura presidencial en noviembre, disfrutó de una prolongada atención en la contienda no oficial para convertirse en el compañero de fórmula de Trump. Designado por primera vez para el Senado en 2012 por Haley, fue el sustituto más visible de Trump en Carolina del Sur, y a menudo elogió a un expresidente que nunca parece conseguir demasiada validación.

Trump ciertamente lo notó. "Ha sido un gran defensor", dijo Trump en un ayuntamiento de Fox News con Scott a su lado. “Ha sido mucho mejor para mí que para él mismo. Vi su campaña y no le gusta hablar de sí mismo, pero vaya, sí habla de Trump”.

Scott brindaría a Trump lealtad y una defensa eficaz, sin eclipsar a un expresidente que siempre es el protagonista principal. Scott, como único republicano negro en el Senado, también podría apelar a Trump en su búsqueda por aumentar el apoyo republicano de los votantes no blancos.

Pero se sabe que Trump halaga a quienes lo adulan y luego toma otra decisión.

La coalición Biden no salvó a Haley

Haley nunca pidió explícitamente a los demócratas que la ayudaran contra Trump, pero bien podría haberlo hecho. A menudo recordaba a los habitantes de Carolina del Sur, que no tienen que registrarse por partido, que las primarias estaban abiertas a todos los votantes excepto a los más de 125 mil que ya habían emitido sus votos en las primarias demócratas el 3 de febrero.

Necesitaba que algunos de los demócratas restantes de Carolina del Sur, además de los independientes, le dieran esencialmente una versión republicana de la coalición que Biden reunió contra Trump en 2020. En unas primarias republicanas de Carolina del Sur, eso significaría un fuerte apoyo de los más ricos, más moderados y con educación universitaria. votantes blancos, especialmente en Columbia y Charleston. Pero Haley también necesitaba al menos algo de respaldo de los votantes negros en esas áreas y en toda la pequeña ciudad de Carolina del Sur. No sucedió.

