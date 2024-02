El expresidente Donald Trump obtuvo una contundente victoria en las primarias presidenciales del Partido Republicano de Carolina del Sur el sábado, proyectan medios como AP, NBC News, CNN, entre otros.

El exmandatario republicano sigue con una racha ganadora en cada contienda hasta el momento, y colocándolo en posición de potencialmente hacerse con la nominación presidencial del partido dentro del próximo mes. Hasta ahora, en las primarias, su rival, Nikki Haley ha ganado 17 delegados y Trump, 92.

The New York Times da a Trump un 61 % de votos frente al 38 % de Haley; mientras que Fox da 64 % a Trump y 35 % a Haley. Otros medios dan porcentajes parecidos, con lo que queda claro que los 50 delegados de Carolina del Sur (en este estado el ganador se los lleva todos) engrosarán la lista de delegados de Trump, que ya ha ganado en tres estados, mientras que Haley no ha ganado en ninguno.

La derrota de la exgobernadora de Carolina del Sur es un duro golpe en su estado natal. Un total de 50 delegados estuvieron en juego en la contienda del sábado, que se dividen entre el ganador estatal y el ganador de cada distrito del Congreso. Y el desempeño dominante de Trump en las encuestas a pie de urna y los primeros resultados sugieren que podría lograr un barrido limpio.

Trump parece encaminarse hacia la nominación presidencial del partido a pesar de haber sido acusado penalmente en cuatro jurisdicciones distintas y sujeto a cientos de millones de dólares en sanciones civiles. Podría alcanzar los mil 215 delegados necesarios para asegurarse a mediados de marzo, y varios estados celebrarán primarias de facto en las que el ganador se lo lleva todo el SuperMartes (5 de marzo).

Haley dejó en claro que una derrota en su estado natal el sábado no la sacaría de la carrera en el corto plazo, y se comprometió a hacer campaña durante las competencias del Supermartes el próximo mes. Ya ha planeado un viaje a través del país a esos estados que comenzará el domingo.

