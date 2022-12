Tribunal de EU rechaza intentos de mantener en vigor el Título 42

Una corte de apelaciones federal rechazó el viernes los intentos de los estados de tendencia conservadora de mantener en vigor las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de Covid-19, mientras miles de migrantes abarrotan los albergues en la frontera con México.

La decisión de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia significa que la expiración de las restricciones sigue programada para el miércoles, a menos que se presenten nuevas apelaciones.

Los estados de tendencia conservadora querían mantener las restricciones de asilo que se implementaron en marzo de 2020 por el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus.

La norma de salud pública conocida como Título 42 ha dejado a algunos migrantes a la expectativa en México. Desde marzo de 2020, Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho consagrado en leyes nacionales e internacionales a solicitar asilo en 2.5 millones de ocasiones, con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19.

Los defensores de los inmigrantes habían argumentado que Estados Unidos estaba esencialmente abandonando su larga tradición y sus compromisos de ofrecer refugio a personas de todo el mundo que huyen de la persecución, y entablaron demandas para poner fin al uso del Título 42. También han argumentado que las restricciones eran un pretexto de Trump para restringir la inmigración y que, en cualquier caso, las vacunas y otros tratamientos hacen que ese argumento sea ya obsoleto.

En tanto, los cruces fronterizos ilegales de adultos solos disminuyeron en noviembre, según documentos presentados ante la corte por el Departamento de Justicia el viernes, aunque no dio ninguna explicación de por qué. Tampoco brinda datos sobre las familias que viajaban con niños pequeños ni de niños que viajaban solos.

Las ciudades fronterizas, sobre todo El Paso, en Texas, se enfrentan a un flujo diario de migrantes que el gobierno de Biden prevé que aumentará si se levantan las restricciones al asilo.

En Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México, se calcula que hay unas 5 mil personas en más de 30 albergues, según declaró esta semana Enrique Lucero, director de asuntos migratorios de la ciudad.

En Reynosa, México, cerca de McAllen, Texas, casi 300 migrantes —en su mayoría familias— se hacinan en la Casa del Migrante, durmiendo en literas e incluso en el piso.

Rose, una haitiana de 32 años, lleva tres semanas en el albergue junto con su hija y su hijo de 1 año. Rose, quien no dio su apellido porque teme que pueda poner en peligro su seguridad y sus intentos de solicitar asilo, dijo que en su viaje se enteró de posibles cambios en las políticas estadounidenses. Señaló que estaba contenta de esperar un poco más en México a que se levantaran las restricciones que se impusieron al principio de la pandemia y que desde entonces han sido una piedra angular de la vigilancia fronteriza estadounidense.

“Tenemos mucho miedo, porque los haitianos son deportados”, manifestó Rose, a quien le preocupa que cualquier error al tratar de llevar a su familia a Estados Unidos pueda hacer que la envíen de vuelta a Haití.

En Reynosa, unos 3 mil migrantes viven en tiendas de campaña instaladas sobre losas de hormigón y grava dentro de los muros de Senda de Vida 2, un refugio abierto por un pastor cristiano evangélico cuando el primero alcanzó su capacidad máxima. Las moscas pululan por todas partes bajo un sol abrasador incluso a mediados de diciembre.

Para los muchos migrantes que huyen de la violencia en Haití, Venezuela, Centroamérica y otros lados, estos refugios ofrecen al menos cierta seguridad debido a que los cárteles controlan el paso a través del río Bravo (o Grande) y se aprovechan de los migrantes.

En McAllen, un centenar de migrantes que sortearon las restricciones al asilo descansaban el jueves en colchonetas en una gran sala gestionada por Caridades Católicas, a la espera de ser trasladados a donde viven sus familias y amigos dentro de Estados Unidos.

Gloria, una hondureña de 22 años con 8 meses de embarazo, se aferraba a una hoja impresa en la que se leía: “Please help me. I do not speak English” (Por favor, ayúdenme. No hablo inglés). Gloria tampoco quiso que se utilizara su apellido por temor a su seguridad. Expresó su preocupación por pasar sola por el aeropuerto para llegar a Florida, donde su familia conoce a una persona.

Andrea Rudnik, cofundadora de una asociación de acogida de migrantes totalmente voluntaria en Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México, estaba preocupada por no tener suficientes abrigos de invierno para los migrantes procedentes de climas más cálidos.

“No tenemos suficientes suministros”, manifestó el viernes, señalando que las donaciones a Team Brownsville (Equipo Brownsville) han disminuido.

El Título 42, que forma parte de una ley de salud pública de 1944, se aplica a todas las nacionalidades, pero ha recaído en mayor medida sobre aquellos a los que México acepta repatriar: guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y, más recientemente, venezolanos, además de mexicanos.

De acuerdo con los documentos presentados ante la corte por el Departamento de Justicia, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron en noviembre 143 mil 903 detenciones de migrantes adultos solos a lo largo de la frontera con México, 9% menos que las 158 mil 639 de octubre y su menor nivel desde agosto.

Los nicaragüenses se convirtieron en la segunda nacionalidad más numerosa en la frontera entre adultos solos, superando a los cubanos pero detrás de los mexicanos.

Los agentes fronterizos hicieron 3 mil 513 detenciones de adultos venezolanos solos en noviembre, comparadas con 14 mil 697 del mes anterior, lo que demuestra el impacto de la decisión de México del 12 de octubre de recibir a los migrantes del país sudamericano que sean expulsados por Estados Unidos.

También en noviembre, hubo 43 mil 504 detenciones de mexicanos adultos solos en la frontera, un descenso respecto a las 56 mil 088 de octubre. De igual manera se registraron 27 mil 369 detenciones de nicaragüenses en noviembre, frente a las 16 mil 497 de octubre, así como 24 mil 690 de cubanos, que superaron las 20 mil 744 de octubre.

En un acontecimiento relacionado, un juez federal en Amarillo, Texas, dictaminó que el gobierno de Biden puso fin erróneamente a una política de la era Trump que hacía que los solicitantes de asilo esperaran en México sus audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos. El fallo no tuvo un impacto inmediato, pero podría suponer un revés a largo plazo para la Casa Blanca.

La política de “Permanecer en México” se utilizó para obligar a unos 70 mil solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en Estados Unidos después de ser introducida en enero de 2019. Biden suspendió la política su primer día en el cargo, lo que condujo a un largo y tortuoso camino legal y administrativo.

