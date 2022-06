Tragedia en El Espinal: ¿qué son las corralejas y por qué son tan populares en Colombia?

Getty Images



La tribuna de tres pisos estaba llena de gente cuando colapsó.



Este fin de semana cuatro personas murieron y más de 300 resultaron heridas cuando una tribuna se derrumbó durante la celebración de una corraleja en el departamento de Tolima, en el suroeste de Colombia.

El accidente ocurrió en la arena del municipio de El Espinal, donde una enorme porción del palco de madera colapsó durante el espectáculo, colmado de espectadores.

El presidente Iván Duque envió un mensaje a las víctimas y anunció que se abrirá una investigación.

"Sentimos la terrible tragedia registrada en El Espinal, durante las fiestas de San Pedro y San Juan, por desplome de palcos en una corraleja. Pediremos una investigación de los hechos; pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familias de las víctimas", indicó el presidente a través de redes sociales.

Sin embargo, la gravedad del hecho fue tal que el propio Gustavo Petro, en su rol de presidente electo, le pidió a los alcaldes del país que suspendieran la celebración de las corralejas por falta de garantías en los escenarios.

"Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas", señaló Petro en su cuenta de Twitter.

"Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales", añadió.

Y fue el mismo mandatario electo quien señaló un grave antecedente en estos espectáculos, que se asemejan a las corridas de toros tradicionales pero que se realizan en un ambiente popular y con escenarios hechos de madera que son mucho más precarios que una plaza de toros.







En las corralejas no hay un torero definido, sino que casi cualquier persona del público puede salir a lidiar con el toro.



"Esto ya había sucedido antes en Sincelejo", dijo.

Y se refería a la tragedia del 20 de enero de 1980, cuando varias tribunas de un espectáculo de corraleja que se realizaba en la ciudad colombiana de Sincelejo colapsaron y dejaron más de 500 personas muertas.

Pero ¿qué son las corralejas, una celebración que data del siglo XIX, y por qué el propio presidente electo ha pedido que no se realicen más en el país?

Haciendas sabaneras y ganado

El origen de las corralejas tiene que ver sobre todo con la llegada del ganado al territorio conocido luego como Colombia por la costa norte durante los tiempos de la colonia española.

De acuerdo con varios reportes históricos, esto hizo que se crearan muchas haciendas ganaderas en esta región del país.

El antropólogo Santiago Cembrano señala en su artículo "Las corralejas, fervor y fiesta" que el trabajo que los peones de estas fincas hacían con el ganado - herrar, descornar o curar- terminó convirtiéndose en una celebración popular.

La tradición se estableció sobre todo en la región de Sucre, especialmente en la ciudad de Sincelejo.

"Allí se celebró la primera corraleja conocida, en octubre de 1845, en honor a San Francisco de Asís, patrono de esta ciudad", señala el académico.







La celebración de la corraleja se hace en escenarios muchas veces precarios.



La corraleja consiste entonces en un escenario, hecho de tabla y guadua, donde se lidian varios toros, pero a diferencia de las corridas tradicionales aquí no hay toreros: cualquier persona se puede meter en la arena y aventurarse a enfrentar al animal.

"Las corralejas se realizan en un escenario cerrado que acoge a los espectadores con graderías y palcos, como un corral. De ahí el nombre", anota Cembrano

"También es necesaria la música, ojalá en vivo, que ambiente el espectáculo", añade y destaca que los porros y fandangos son los géneros musicales preferidos.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en una corrida de toros donde la finalidad es acabar con el toro y el animal puede ser sacrificado, en las corralejas no se busca ese objetivo sino entretenerse en los altercados con el animal.

La celebración de las corralejas se convirtió en una tradición cultural de Sincelejo -que las celebra cada mes de enero- y, tal vez impulsada por esa combinación de música, fiesta y riesgo, pronto se extendió por todo el país.

De hecho, el derrumbe de la tribuna que ocurrió este fin de semana sucedió en un municipio de la región Andina colombiana, ubicado a casi 900 kilómetros de la región donde se originó esta fiesta.







Los ambientalistas han llamado la atención sobre el maltrato que sufren los animales con esta celebración.



Debate por su tratamiento

En Colombia se da un polarizado debate sobre las corridas de toros, que han sido prohibidas en algunos lugares del país, incluyendo temporalmente en la capital, Bogotá.

Sin embargo, una ley de 2009 declaró Patrimonio Cultural de la Nación la Fiesta en Corralejas del 20 de enero en Sincelejo, así que sus defensores sostienen que estos eventos están protegidos por la ley.

Pero a pesar de ello, hay antecedentes por los cuales muchos piden que no se celebren más las corralejas.

Como el que citó Gustavo Petro. En aquel enero de 1980, la mayoría de las personas murieron debido al colapso de las tribunas que alojaban a los espectadores.

Aunque han existido prohibiciones, las corralejas se siguen realizando en distintas zonas de Colombia, muchas de ellas en espacios precarios y sin condiciones mínimas de seguridad ni controles oficiales.

Pero no solo es la precariedad de los escenarios lo que causa accidentes y muertos: decenas de asistentes han muerto en la arena corneados por el toro.

En una temporada se llegaron a contar hasta 88 víctimas por heridas producidas por los toros durante las corralejas.







Los caballos no llevan ninguna protección y quedan a merced de ser corneados por los toro.



A esto se suma la denuncia de organismos de defensores de los derechos de los animales, que piden que las corralejas se cancelen debido a que causan la muerte de muchos caballos, que son utilizados para torear y no llevan ninguna protección.

"No estamos preparados para este tipo de actos como lo son las corralejas, nosotros pedimos la abolición de estas, no que las reglamenten, porque no hay capacidad ni ningún control para la defensa de los animales», le dijo al portal colombiano Las dos orillas Mufith Salaiman Fayad, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Sucre.

A principios de este año, en el municipio de Caucasia, a unos 500 kilómetros al oeste de Bogotá, murieron tres caballos y un toro durante una celebración de corraleja, en la que además 22 personas resultaron heridas al ser golpeadas por los bovinos.

Pero, como ya lo ha señalado en su cuenta de Twitter, con la posesión de Petro, el próximo 7 de agosto, podría comenzar a escribirse el fin de estas celebraciones en Colombia.

