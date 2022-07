Tiroteo en universidad de Filipinas deja tres muertos

Al menos tres personas han muerto y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una universidad de Manila, informó este domingo la Policía filipina.

La Autoridad Metropolitana de la capital alertó en las redes sociales de un incidente con armas de fuego que comenzó a las 14:55 hora local (8:55 GMT) a las puertas de la Universidad Ateneo de Manila, una de las más reputadas del país.

El oficial Roderick Augustus, portavoz de la Policía Nacional, indicó a los medios que el sospechoso "se encuentra bajo custodia" y que han abierto una investigación para aclarar los motivos del incidente, recoge el portal de noticias Inquirer.

El portal de noticias Rappler informa que tres personas han perdido la vida: una en el lugar del suceso y otras dos tras su llegada a hospitales, entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país, mientras que la hija de esta se encuentra herida.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, expresó en su perfil de Twitter su "conmoción y tristeza" por el suceso.

"Nos comprometemos a que nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley investigarán de forma exhaustiva y de manera rápida estos asesinatos y llevaremos a los involucrados ante la justicia", aseguró el mandatario.



We are shocked and saddened by the events at the Ateneo graduation today. We mourn with the bereaved, the wounded, and those whose scars from this experience will run deep.

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) July 24, 2022