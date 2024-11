Tercera Guerra Mundial: EU no ve indicios de que Rusia pueda usar armamento nuclear contra Ucrania; "es la misma retórica irresponsable" El Pentágono aseguró que no hay indicios de que Rusia planee usar armas nucleares en Ucrania, pese a la actualización de su doctrina nuclear que permite respuestas atómicas ante ataques convencionales

De acuerdo con medios como The Washington Post y The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance dentro de Rusia. Fotos: EFE/Archivo