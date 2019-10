"Tenemos que comer bebés", la burla de un grupo proTrump a Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), congresista demócrata por Nueva York, se reunió el jueves con sus representantes para conocer sus propuestas y preocupaciones, pero una de las ideas de una de las asistentes fue inusual.

En un video se ve que la mujer dice: "No vamos a estar aquí por mucho tiempo por el cambio climático, ¡sólo tenemos unos pocos meses! Yo amo que apoyes el Green Deal, pero no es suficiente (...) Creo que tu siguiente mensaje en la campaña debería ser: 'Tenemos que empezar a comer bebés'", según Newsweek.



Tras el incidente, AOC escribió en su Twitter que le preocupó la mujer, puesto que probablemente tuvo una crisis: "No nos burlemos o hagamos un espectáculo, ¡trabajemos en Medicare para todos!", dijo la joven representante.

Sin embargo, un grupo de derecha que apoya al presidente Donald Trump posteó el video y escribió: "LaRouchePAC se burla de AOC".

Como menciona Newsweek, la organización ha publicado varias teorías de conspiración a través de los años, por ejemplo, "que la reina de Inglaterra estuvo involucrada en el tráfico de droga internacional o que Reino Unido interfirió en las elecciones de 2016", entre otros.

Al final, AOC escribió: "Resulta que la mujer era una seguidora de Trump. No descarto un posible problema mental, pero es bueno saber que no estaba en una crisis. A inicios de año fui acosada y casi herida por una persona perturbada. No me arriesgo e inmediatamente intento disminuir la situación".



Turns out the woman yelling was a Trump supporter

Doesn’t rule out potential mental issue (Drs do that) but good to know they were not in crisis.

Earlier this year I was stalked & very nearly hurt by a disturbed person. I don’t take chances & immediately try to de-escalate. https://t.co/kgWFvigJhy

