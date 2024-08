Luego del primer beso público entre Amalia Yuyito González y Javier Milei, la actriz y conductora habló de su flamante relación con el presidente argentino: en una extensa charla con sus panelistas del programa Empezar el día, aseguró que están “de novios” y dio detalles de la salida al teatro, pero también reflexionó sobre la diferencia de edad, celebró su madurez, contó algunos pormenores del día a día del romance, habló de Karina Milei y reveló que pudo avanzar gracias a “una señal de dios”.

Yuyito empezó el programa bien arriba y con una enorme sonrisa. “Feliz, feliz, feliz, qué hermoso día”, dijo y de inmediato pasó a mostrar su look, el mismo que lució anoche durante su primera salida pública con Milei. La pareja disfrutó de la obra teatral La noche del 16 de enero en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner (CCK) en lo que se convirtió en el blanqueo del nuevo romance del mandatario libertario, quien ya salió con dos figuras del espectáculo en el pasado: primero con la cantante Daniela Mori y luego con la humorista Fátima Florez.

“Somos novios”

“Ustedes quieren saber de la salida de la obra de teatro...”, introdujo Yuyito el gran tema del programa y dio paso a las imágenes del beso. Luego, ya con la compañía de Facundo Ventura y Marcia Frisciotti, sus panelistas, se explayó. “¿Confirmamos romance con el Javo?”, preguntó sin vueltas Ventura. “Sí. Ya está. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, inocente. Estamos enamorados”, confesó. “Somos novios”, siguió, al ritmo de la famosa canción de Luis Miguel.

Además de blanquear el vínculo, la exvedette aseguró que hay exclusividad en la pareja. “Somos personas adultas con experiencia. Si lo hacemos, lo hacemos bien”, sentenció. Luego, cuando le consultaron si Milei le preguntó si quería ser su novia, explicó que no hizo falta. “No se dio esa charla, no hubo necesidad de poner aclaraciones ni restricciones porque estamos absolutamente en la misma sintonía”, aclaró.

Visiblemente risueña y con la canción de Ricardo Montaner “Tan enamorados” de fondo, Yuyito celebró el amor. “Dios mío, qué bendición. Cuando una persona tiene la vida hecha, tener la posibilidad de vivir algo lindo, puro y sano, que te enamorás, que tiene sus dificultades porque es atípico todo... yo estoy agradecida a dios. Estoy sorprendida”, se sinceró. “Se notó este último tiempo que estás más iluminada, que vibras distinto”, acotó Pochi. “El amor te genera un entusiasmo de vida, te da vida”, remató la exvedette.

Presentación familiar

Sin explicar cómo ni en qué contexto. Yuyito confesó que Estéfano, su único hijo varón y hermano mellizo de Brenda, ya conoció a Milei y que tiene “mucha afinidad en muchas cosas con Javier”. Entre esas cosas en común, la actriz mencionó la música. “Para mí eso es un apoyo grande”, agregó. En cuanto a Brenda y a Bárbara, la hija que tuvo con Guillermo Coppola, dijo que no lo conocieron, pero explicó que también la apoyan. “Las chicas no lo conocen, pero quieren verme bien”, agregó.

Con la intención de saber cómo sigue el romance, los panelistas de Yuyito quisieron saber si invitaría al Presidente a su casa. “Yo estoy como que no entiendo cómo se maneja todo esto”, se sinceró. “Es todo nuevo”. Un rato después dijo que se veía yendo a la quinta de Olivos. “Yo interpreto que es la casa que habita el Presidente. Es la casa donde vive. Si se toma como que vas a la casa de tu novio... yo si nada es ilegal, no tendría ningún problema, porque si no, ¿a dónde vas?”, analizó. “Está abierta la posibilidad porque de alguna manera te tenés que relacionar”, agregó de inmediato.

"Preguntas íntimas no contesto"

Si bien ya había hablado de lo que le gusta del mandatario libertario, Yuyito volvió a referirse a las características de su novio que la enamoraron aún más luego de conocerlo. “El nivel de conversación que tenemos es superlativo. La profundidad. También la diversión. Como que saltás de una onda a la otra. Eso es algo que aportó mucho a esto de querer conocerte”, contó. “A mí me gusta mucho la actualidad, los programas periodísticos de economía. Ahí también hay tema y sobre todas las cosas coincidimos en esto de tener la posibilidad de enamorarte”, siguió.

Sobre la salida de anoche, la conductora hizo referencia al beso que le dio Milei frente a todos y contó el detrás de escena de lo que el gran público pudo ver a través de los medios. “El beso no me sorprendió tanto porque previo a la obra de teatro había una sala donde estaba muchísima gente, todos allegados a él, y nosotros estábamos normales, como podés estar vos con tu novio o tu novia. Lo sentí natural. Y era una obra de teatro. Se puede dar”.

En relación con cómo siguió la velada, explicó que se fueron a comer. “Después de la obra cenamos juntos con otra gente más en un lugar y después cada uno a su casa”, aclaró. “Ya hubo beso, hubo beso público, ¿ya están hablando el tema de pasar a jugar en segunda base?”, preguntó Ventura con picardía. “¿Qué sería?”, devolvió Yuyito. “No, preguntas íntimas no contesto”, cerró la conductora, categórica.

Diferencia de edad

De lo que sí habló Yuyito fue de la diferencia de edad que mantiene con Milei: ella tiene 64 y él 53. “Es ahora o nunca. No soy una nena. Para mí es una bendición de dios, cuando no pensaba que iba a tener una pareja y me iba a enamorar”, destacó. “Yo era recontra prejuiciosa y me di cuenta de que la condición de una mujer madura en una relación suma increíblemente”, agregó, entusiasmada. “Señoras, empecemos a reivindicar esta madurez que suma muchísimo”, sentenció.

En la charla también surgió el tema de Karina Milei, la hermana del presidente y uno de sus máximos pilares. “Ayer estuvimos juntas. Es hermosa, divina. Tenemos mucho feeling, yo la respeto muchísimo. Me gusta la mujer empoderada. Le tengo respeto”, dijo sobre la secretaria general de la Presidencia. También celebró un like de Karina sobre una publicación de Instagram en donde se puede ver el preciso momento del beso entre ella y Milei, todo un guiño de la funcionaria. “Estoy contenta. Estoy de novia. Hay que acostumbrarse a la palabra. Es muy lindo, hermoso. Está bueno intentarlo”, celebró la exvedette.

Señal divina

Al final de la charla, González reveló que casi nadie de su entorno sabía de su relación. “De mis amigas, no lo había hablado con ninguna, salvo con una sola: mi amiga que es pastora. Me venía muy bien de consejera”, contó y se definió muy “reservada”. Luego explicó que en el trabajo tampoco había contado que hablaba con Milei y que una vez, en una de sus visitas a la Iglesia, recibió un mensaje a partir de la prédica del pastor. “El mensaje era tan contundente, parecía que Dios me estaba hablando. Fue como una señal. Me fui de ahí y dije ´basta de dudas´”.

Por último, apareció el tema del casamiento. “No sería un ítem que estuviera en los planes”, dijo y corrió el matrimonio entre los objetivos, aunque no lo descartó del todo. Por último, contó que hablan mucho, que más que mensajes hablan por teléfono, que Milei “nunca tiene un mal día”, que es un hombre que “no tiene dudas existenciales”, que tiene claro “qué hace y a dónde va”, que no tiene una faceta desconocida, que no hablan mucho de trabajo, que le dijo que la ve en la televisión y que jamás se le ocurriría pedirle que haga cosas que a priori sabe que no se pueden como “ir a tomar un café a la esquina”.

