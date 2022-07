“Sólo recuerdo su voz. Me habló bajito al oído”, dicen brasileñas que denunciaron al anestesista por abuso

Cerca de diez mujeres acudieron a la Comisaría de São João de Meriti (Deam) este martes por la mañana para registrar informes policiales contra el anestesiólogo Giovanni Quintella Bezerra, de 31 años, detenido bajo sospecha de abusar de un paciente, en Río de Janeiro.

Entre las víctimas hay tres mujeres con bebés en brazos. Una de ellas es la técnica de radiología Naiane Guedes de Oliveira, de 30 años, quien dijo hace un mes que fue operada en el Hospital da Mãe, en Mesquita, también en Baixada Fluminense, Río de Janeiro. El lunes, la Secretaría de Salud estatal (SES) dijo que el anestesiólogo también trabajó en el lugar.

— Yo tuve a mi hijo el 5 de junio. Lo que me llamó la atención fue la anestesia general. Ya tuve otros tres hijos por cesárea y nunca había tenido anestesia general. Me drogué totalmente y eso me llamó la atención. Era Giovanni el anestesiólogo. Cuando vi sus imágenes me angustié”, dijo Naiane, quien se dejó fotografiar y espera que, con su denuncia, otras víctimas salgan a la luz.

“Cuando empiezo a recordar, solo recuerdo su voz. Todo el tiempo me habló suavemente al oído. Siempre hablaba cerca, y eso me molestaba mucho. Me quejé después de que le dijo a mi esposo que se fuera. Estaba lento y sentía mucho dolor en la nuca. Me dijo que era normal y que por eso me tenían que sedar. No sé si abusó de mí, pero la sedación y el hecho de que estuviera muy cerca de mi cabeza me resultaba extraño.



Además del trauma, Naiane también está preocupada por otras mujeres que tuvieron bebés en el hospital.

“Tenemos miedo, porque puede haber hecho otras víctimas”, dijo.

El agente de salud Rafael Marque de Oliveira, de 28 años, esposo de Naiane, acompañó a su esposa al rendir testimonio. Dijo que Giovanni le ordenó que saliera de la sala de partos después de que naciera el niño. Recuerda que su esposa solo fue sedada después de que él se fue del lugar.

“Solo pude seguir el nacimiento hasta cierto punto. Me dijo que me fuera, porque sería con el parte médico. Nunca había dejado los partos a los que asistía. Solo sedó a mi esposa después de que me fui. Es repugnante saber que le puede pasar a la esposa de uno. Estoy más tranquilo porque lo arrestaron”.

