Washington.— El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país.

El texto fue adoptado por consenso de las 26 delegaciones de países miembros que acudieron a la reunión extraordinaria celebrada en la sede de la OEA en Washing- ton. En esta ocasión, México, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas no se hicieron presentes en la sesión, y por lo tanto, no hacen parte del consenso alcanzado porque sólo cobija a los Estados presentes al momento de la votación, que incluyó a los representantes de Bogotá y Brasilia.

El texto, no vinculante, fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores.

La resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que “publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral” y “respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.

Su llamamiento se une al que también efectuaron ayer la Unión Europea (UE), entre ellos España, y 22 países más, en favor de la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones y la verificación “imparcial” e “independiente” de los resultados de esos comicios, en los que según el CNE, el presidente Nicolás Maduro se impuso al opositor Edmundo González Urrutia. El candidato y la lideresa opositora, María Corina Machado, valoraron el llamado de los 22 países y la UE. El candidato opositor tambié recibió “con gran entusiasmo y gratitud la resolución unánime de la OEA”.

La resolución de la OEA resalta también la importancia de “proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia” de dicho proceso. Asimismo, solicita proteger las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en tales instalaciones. Llama también a las partes interesadas a “abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano”.

El Consejo Permanente apostó porque sea “una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela” respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, (...) especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y el derecho a juicio imparcial”.

“Mostremos al pueblo de Venezuela que no está solo”, dijo al inicio de la sesión el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora. El 31 de julio había fracasado en ese organismo, con sede en Wa- shington, otra resolución que exigía la difusión de inmediato de las actas electorales. Ese primer texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró la mayoría absoluta necesaria para salir adelante. Rompió la votación en esa ocasión la frase que impulsaba a efectuar “una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”. En el texto aprobado ahora no fue incluida.

Postularán a opositora a Nobel de la Paz

Mientras, cuatro rectores de universidades de Florida postularán al premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana Corina Machado por evitar recurrir a las manifestaciones violentas, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro no ha reconocido la victoria que reclama la oposición en las presidenciales del 28 de julio.

También ayer el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció un aumento de la “represión” contra los medios y trabajadores de la prensa en la nación tras los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Maduro. Agencias