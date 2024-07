Rusia condena cualquier manifestación de violencia en el marco de la lucha política y expresa sus condolencias a las víctimas del atentado contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Rusia siempre ha condenado y nosotros condenamos decididamente cualquier manifestación de violencia durante la lucha política", afirmó a la prensa rusa.

Además, expresó sus condolencias a los familiares de la persona que murió durante el atentado.

"Expresamos nuestras condolencias y deseamos un pronto restablecimiento a todos los heridos", añadió.

Lee también: Donald Trump llama a la unidad tras atentado en mitin: "Sólo Dios evitó que me mataran"

Según el representante de la Presidencia rusa, "tras los múltiples intentos de sacar la candidatura de Trump de la carrera electoral por medios jurídicos como tribunales, fiscalías, intentos de desacreditación política y de comprometerlo, para todos se tornó evidente que su vida corría peligro".

Peskov afirmó que Rusia "no piensa ni considera que el intento de eliminación del candidato a la presidencia Trump fuera organizado por las autoridades, pero la atmósfera creada por esta Administración en el curso de la lucha política, la atmósfera en torno al candidato Trump provocó eso que hoy enfrenta Estados Unidos".

"El sistema político de Estados Unidos ha mostrado a todo el mundo reiterados ejemplos de violencia dentro del país en el marco de la lucha política", añadió, al recordar varios casos de heridas o incluso asesinatos de presidentes estadounidenses.

Añadió que "el estilo de trabajo de la actual Administración es tal que prefieren solucionar todo desde posiciones de fuerza, incluyendo los asuntos internacionales".

Lee también: Ataque a Trump: Servicio Secreto niega que rechazaron seguridad adicional al mitin en que Trump fue herido

"Jamás buscan hallar compromisos. Ahora, de hecho, la violencia se ha trasladado al interior del país", afirmó, y se abstuvo de valorar cómo el atentado contra Trump incidirá en la legitimidad de las elecciones estadounidenses.

"No es algo que nos corresponda juzgar, no tenemos ni la más mínima intención de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos", indicó, al señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto de momento comunicarse con Trump tras el atentado.

Trump, de 78 años, se encontraba en un mitin en la ciudad de Butler en el momento del ataque. Llevaba apenas 10 minutos en el escenario cuando fue alcanzado por una bala en la oreja derecha y evacuado del lugar por agentes del Servicio Secreto.

El Partido Republicano informó de que Trump se encuentra bien y agradecido con los servicios de seguridad por su rápida respuesta.

Dos personas murieron, incluido el presunto agresor, que fue neutralizado por los servicios de seguridad, y otras dos resultaron heridas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp