Luego de que Kate Middleton tomara una imagen con sus hijos George, Charlotte y Louis, que publicó el domingo pasado con motivo del Día de las Madres en Reino Unido, y en la que se le ve sin anillo de bodas, se desataron todo tipo de hipótesis, incluida una en la que su marido, el príncipe William (Guillermo) le estaría siendo infiel con Rose Hanbury.

La princesa de Gales no había sido vista desde enero cuando se sometió a una cirugía abdominal, por lo que su salud empezó a ser un foco de preocupación; en la foto del fin de semana escribió el mensaje: "Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo en estos últimos dos meses”.

Sin embargo, las agencias de noticias se dieron cuenta que la foto estaba retocada, luego la princesa admitió que ella misma había editado la imagen.

Otra crisis en la monarquía británica

La imagen se convirtió en foco de preocupación luego de que se evidenciara que no lleva su anillo de bodas. De acuerdo con medios internacionales, como 20minutos, los seguidores de la familia real británica estarían llamando a Hanbury, quien fue amiga de Kate, como "Camila 2.0", un apodo que se refiere de manera irónica a la actual reina, Camila Parker-Bowles, quien fue muchos años amante de Carlos, incluso en vida de Diana de Gales, y uno de los personajes más detestados por los británicos.

Hanbury ya fue asociada con William hace un año, aunque ninguna de las partes confirmó ni desmintió nada. Ella acudió en mayo a la coronación de Carlos III como invitada.

Tiene tres hijos: los gemelos Oliver Timothy y Alexander Hugh y la pequeña Iris Marina.

La aristócrata y exmodelo, de 39 años, siempre ha formado parte del círculo más íntimo de amistades de los príncipes de Gales y el entorno de la familia real británica. Su abuela, Lady Elizabeth Lambart, fue una de las damas de honor de la boda de la fallecida reina Isabel II y su marido, Felipe de Edimburgo.

Sarah Rose Hanbury y su marido, David Rocksavage, tienen una residencia en Houghton Hall, en el condado de Norfolk, muy cerca de la residencia del castillo de Sandringham donde pasan mucho tiempo los príncipes de Gales.

En 2023, medios sensacionalistas británicos como Daily Mail, The Sun o The Mirror anunciaban que el príncipe William y la marquesa habían celebrado San Valentín con una cena romántica. El príncipe heredero, además, habría entregado un collar de perlas a su presunta amante como regalo en ese día tan especial. Según el Daily Mail, aquello enfureció a la princesa de Gales, quien al mismo tiempo se había quejado en tono jocoso una floristería de que su esposo no le regalaba ni una triste flor, dijo La Vanguardia.

Según ABC España, en 2019 unas imágenes en las que se puede apreciar al príncipe William (Guillermo) en una fiesta acompañado de una mujer que luego se identificó como Rose Hanbury, hicieron saltar las alarmas. Ella era una de las mejores amigas de su mujer Kate. En su momento se tachó al príncipe de infiel a su mujer durante el tercer embarazo.

Entonces Kate pidió a William eliminar a la marquesa de Cholmondeley de su círculo de amigos. El resto también dejó de lado a Rose Hanbury, ya no sólo por el escándalo con el nieto de la Reina Isabel II, sino por todos los anteriores, recordó el medio.

Así Hanbury, marquesa de Cholmondeley, ha reaparecido en los medios de comunicación británicos: The Independent le dedica un perfil, la revista 'Tatler' se atreve con un tuit que ha retirado dejando a los lectores intrigados sobre otra posible crisis en la familia real británica.

Lee también Princesa Kate Middleton podría reaparecer en público en Semana Santa, prevé su tío