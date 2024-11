Al menos cuatro personas murieron y 33 resultaron heridas tras las explosiones en el centro de Beirut, según la cadena de televisión Al-Manar, afiliada a Hezbolá, citando a las autoridades sanitarias libanesas, que atribuyeron el bombardeo a Israel.

“La capital Beirut se despertó con una masacre espantosa. La aviación israelí destruyó completamente un edificio residencial de ocho plantas con la ayuda de cinco misiles”, señaló la agencia oficial de noticias NNA. Periodistas de la AFP escucharon al menos tres grandes explosiones en Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no emitieron una orden de evacuación para los civiles antes de lanzar el ataque, como lo han hecho en ataques aéreos recientes contra el bastión del grupo terrorista Hezbolá en los suburbios del sur de la capital libanesa, reportó el The Times of Israel.

Varias explosiones se escucharon en la capital del Líbano el sábado de la mañana, informaron periodistas de la AFP.

Al menos tres grandes explosiones se percibieron en Beirut, luego de un día de bombardeos israelíes contra el sur de la ciudad, en medio de la lucha de Israel contra el movimiento islamista libanés Hezbolá.

Antes de las 4:20 am locales, se escucharon alertas de cohetes en Haifa y en varios suburbios alrededor de la ciudad costera del norte de Israel.

Mientras, medio oficial libanés informó de un ataque israelí con cinco misiles en el centro de Beirut.

