¿Quién es Verónica Alcocer García, la esposa de Gustavo Petro, 16 años menor que él?

Verónica Alcocer García se convertirá, a partir del 7 de agosto, en la nueva primera dama de Colombia, una vez que su esposo, Gustavo Petro Urrego, asuma como presidente, tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones, realizada el domingo pasado.

“Quiero agradecerle a Verónica, quien me ha aguantado durante años, que ha logrado un espacio de liderazgo propio”, dijo Gustavo Petro durante su primer discurso tras ganar las elecciones.

Verónica Alcocer nació en Sincelejo, en mayo de 1976. Es la mayor de tres hermanos y creció en una familia costeña de derecha. Su abuelo fue alcalde, por lo que ha sido cercana a la política.

Lee también: ¿Quién es Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia?

Nació en un hogar conservador y creció con sus dos hermanos: Juan Carlos y María Teresa. Su padre, Jorge Emilio Alcocer, quien falleció, fue un reputado abogado, seguidor y amigo personal del fallecido Álvaro Gómez Hurtado. Su mamá, Elizabeth García, vive en Sincelejo.

Conoció a Petro a principios del año 2000, cuando él fue a Sincelejo a dictar una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe. Ella estaba estudiando Derecho en esa institución, aunque tras varios intentos nunca logró terminar la carrera.

“Gustavo llegó allí para dictar una conferencia, yo era una de las organizadoras, y ahí nos vimos.

Lee también: “Hoy vamos a escuchar Cumbia”; AMLO se dice contento por triunfo de Gustavo Petro en Colombia

Estuvimos hablando por teléfono durante tres meses”, contó Alcocer a El Tiempo.

La diferencia de edades –ella tiene 46, él 62- nunca fue un problema. Sí, en cambio, el pasado de Petro. “Lo invité para que conociera mi familia. Pensé mucho cómo hacer esto, pues mi papá, conservador y él, de izquierda y exguerrillero. Afortunadamente, todo salió bien, hablaron por un largo rato y a pesar de sus diferencias se adoraron. La etapa de noviazgo fue maravillosa, yo era malísima conquistando, pero él con su inteligencia me enamoró; me apasiona esto de él, es un hombre brillante”, narró la futura primera dama a El Tiempo.

Se casaron el 17 de diciembre del 2000. De ese matrimonio, nacieron Sofía y Antonella. Ellas dos se unieron a los tres hijos de Petro, de sus dos relaciones anteriores, y a Nicolás, el hijo de Alcocer.

Durante la campaña presidencial de este año, Verónica Alcocer fue más protagonista que en las campañas anteriores.

Lee también: Cómo se compara Gustavo Petro con AMLO, Boric y otros gobernantes de izquierda en América Latina



Se ha mostrado muy activa en redes sociales, donde ha mostrado su talento para el baile.

“Mis chiquis, los dos grandes, están en la universidad. Y Antonella (la pequeña) es superindependiente y responsable. Entonces no tengo que estar cien por ciento en la casa. Ahora viene otra oportunidad. Si yo ayudé a mis hijos, ¿por qué no puedo ayudar al resto del mundo? Aquí la cosa es servir. Y si Dios y la vida disponen que Gustavo no va a ser presidente, yo no voy a dejar de ayudar”, señaló en la entrevista con El Tiempo.

En sus giras por el país, se ha dado cuenta de los problemas que aquejan a los colombianos. “He visto pobreza extrema, muerte, opresión, falta de oportunidades; gente desesperanzada, pero también con esperanza. Violencia a todo nivel. Si nosotros somos indolentes con lo que les pasa a los otros colombianos, entonces nosotros también participamos un poco de eso, no estamos muy bien como sociedad. Tenemos que perdonarnos, reconciliarnos, sanarnos. Con amor, se sana”, señaló a El Tiempo.

Lee también: ¿Quién es Francia Márquez, primera mujer afro en convertirse en vicepresidenta de Colombia?

Habló en medios de comunicación y se refirió a temas coyunturales de la agenda pública nacional.

Polémica con periodistas

Una de las polémicas más sonadas fue luego de que se conociera una grabación en la que la esposa de Gustavo Petro lanzó fuertes declaraciones sobre algunas mujeres que trabajan en medios durante una reunión.

“A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan en lo mismo… a los dueños, pa’ eso entran ahí, pa’ qué crees”, dijo, luego de que se mencionara el caso de una periodista que se casó con el dueño del medio.

Lee también: Militares, empresarios y una Colombia fracturada: los retos de Gustavo Petro

El asunto trascendió y fue acusada de machista, por lo cual tuvo que disculparse. “Todas nos equivocamos en algún momento, Verónica Alcocer es un ser humano como cualquier otro”, dijo.

Trabaja un proyecto llamado Corporación de Pensamiento Progresista, desde hace más de un año. "Nació hace un año. Recibimos donaciones y un amigo que tiene una agencia de viajes me ayuda con los tiquetes", dijo en entrevista con la Revista BOCAS.

Aunque ha descartado aplicar a un cargo de elección popular, su vida y su relación con Gustavo Petro la han llevado a estar cerca de la política. "Quiero ayudar en donde esté porque no me ata un cargo. Esa no es ninguna ambición, soy bastante desprendida con ese tema", señaló.

Lee también: Con triunfo de Gustavo Petro en Colombia se inaugura una nueva etapa en AL: AMLO

En ese diálogo con BOCAS, también se refirió al cargo de primera dama: “El rol siempre ha estado marcado un poco por las funciones del Estado. Tienes que hacer esto o aquello, te encuadran. Pienso que una persona que tiene un cargo de ese tipo tiene que marcar la dirección de qué es lo que quiere hacer y con qué es lo que cuenta para ayudar”.

Y agregó: “Hay una oficina y hay un cargo. Hay muchas cosas por hacer, sea o no sea oficial. La agenda me la marco yo, pero sobre todo me la marcan las necesidades de la gente. Desde una perspectiva de ciudadana del común y corriente he visto ese rol supremamente distante. Creo que hay que estar en contacto con la gente para escucharla y canalizar lo que claramente necesita”.

Admiradora de Michelle Obama

También aseguró que admira a otras primeras damas como Michelle Obama, esposa de Barack Obama, y Ana Milena Muñoz, esposa de César Gaviria.

“Michelle Obama. Me parece que fue muy cercana a la gente, muy capaz, sencilla en su trato y en sus maneras. Y de Colombia… Ana Milena Muñoz, porque estuvo muy vinculada al sector cultural, una línea que yo también quiero tocar”.

Lee también: Estas son las propuestas de gobierno de Gustavo Petro, ganador presidencial en Colombia

Después del discurso de su esposo como presidente electo, Alcocer escribió en su cuenta de Twitter: "Mi presidente, te amo". Antes, cuando se conocieron los resultados, escribió: "Colombia ha contratado al mejor presidente. Una persona honesta, transparente y con ideas de justicia social. ¡Esperemos que todos los sectores hagan fácil esta transición hacia una potencia de la vida!".

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv