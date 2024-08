Nueva York.- El debate presidencial entre la candidata demócrata, Kamala Harris, y su homólogo republicano, Donald Trump, se celebrará el martes 10 de septiembre a las 21:00 horas (01:00 GMT del miércoles) en el National Constitution Center de Philadelphia (Pennsylvania), informó este viernes la cadena organizadora ABC.

El cara a cara entre los candidatos, que también se emitirá en su canal temático ABC News Live y en las plataformas Disney+ y Hulu, estará moderado por David Muir, presentador y editor jefe de World News Tonight, y por Linsey Davis, conductora de Prime en el propio ABC News Live.

El National Constitucion Center es una institución privada sin fines de lucro, ubicada a sólo unos pasos de donde se redactó y firmó la Constitución de EU, que sirve como la plataforma para la promoción del estudio y el debate constitucional no partidista.

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Foto: AP

Por otra parte, el especial previo al debate 'Race for the White House' será presentado por Martha Raddatz, la corresponsal jefe de asuntos globales y copresentadora de 'This Week'; Jonathan Karl, el corresponsal jefe de Washington y copresentador de 'This Week'; Mary Bruce, corresponsal en la Casa Blanca; y Rachel Scott, responsable de seguir el Congreso.

Aún no ha trascendido el formato del cara a cara, pero la cadena comunicó que, para participar, "todos los participantes deben aceptar las reglas" sin ningún impedimento.

El candidato presidencial republicano Donald Trump. Foto: AFP

Además, "los participantes deben alcanzar al menos el 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales independientes de votantes registrados", indicaron desde ABC.

La resolución sobre si los candidatos cumplen con los requisitos y, por lo tanto, son elegibles para participar en el debate, se realizará después del 3 de septiembre de 2024.

Trump (2017-2021) propuso hace una semana enfrentarse a la actual vicepresidenta Harris en tres debates -los días 4, 10 y 25 de septiembre- proponiendo incluso que se desarrollaran en diferentes cadenas -Fox, ABC y NBC- en lugar de solo el de ABC; el único confirmado por el momento.

Asimismo, el aspirante demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, y su homólogo republicano, JD Vance, se verán las caras en otra cita prevista para el 1 de octubre y moderada por CBS News.





