“Oí tantos disparos que perdí la cuenta”: sobreviviente del tiroteo en el metro de Nueva York

Pasajeros que viajaban en el tren donde un hombre comenzó a disparar esta mañana en Brooklyn, Nueva York, narraron los momentos de terror que vivieron.

“Oí un disparo, y otro. Hubo muchos de ellos. Perdí la cuenta de cuántos”, dijo a The New York Post Claire, una pasajera que viajaba en el vagón atacado y que sólo quiso identificarse con su nombre.

Su testimonio ayudó a identificar al sospechoso, de quien la policía dice es un hombre de 1.70 metros, y quien llevaba un chaleco naranja. “Al principio pensé que era un trabajador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), porque no le presté demasiada atención. Llevaba el chaleco naranja puesto”.

Claire dice que vio al tipo sacar de su mochila una máscara antigas, ponérsela y soltar “una especie de cilindro que echaba chispas en la parte superior”.

El lugar quedó convertido en un reguero de sangre y humo. Hasta el momento se reportan 16 heridos, de ellos 10 con disparos de bala. De acuerdo con el último reporte, cinco de los lesionados se encuentran “en estado crítico, luchando por sus vidas”.

Will Wylde, residente de Brooklyn, dijo a CNN que se encontraba en el vagón contiguo a donde ocurrió el tiroteo.

Cuando el tren viajaba entre las estaciones de calle 59 y la 36, empezó a oír una conmoción.

