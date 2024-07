Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apareció este miércoles por sorpresa en una videollamada con el personal que trabaja en su campaña de reelección para decirles: "Los necesito ahora más que nunca. Voy a seguir luchando. Vamos a hacer esto hasta el final", afirmaron a EFE fuentes cercanas a la campaña.

Biden apareció en la videollamada junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, con quien almorzó este mismo miércoles. Ambos hablaron con el personal del equipo electoral mientras estaban abrazados, según las fuentes.

“Permítanme decirlo tan claro como pueda, tan simple y directo como pueda: no estoy huyendo". "Nadie me está echando". "No me voy a ir. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar".

Con esa aparición, tanto Biden como Harris querían rechazar la presión para poner fin a su campaña de reelección después del debate del jueves pasado contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), en el que el presidente tenía la voz más áspera y ronca de lo habitual por un resfriado y tuvo dificultades para concluir algunas frases.

Tras ese debate, algunas voces del Partido Demócrata, comentaristas de televisión y el consejo editorial de The New York Times han pedido al presidente que ponga fin a su campaña para dar paso a otra persona que se enfrente a Trump en las elecciones de noviembre próximo.

Hasta ahora, Biden no ha dado ninguna señal de que quiera retirarse de la carrera por la Casa Blanca e influyentes figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.





