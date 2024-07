La detención de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desató un escándalo, cuando el abogado de Zambada acusó a Guzmán de haber traicionado y entregado a su cliente a la justicia estadounidense.

El martes, tras la audiencia de Guzmán López en la que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero que se le imputan, el abogado Jeffrey Lichtman habló con la prensa y desmintió las afirmaciones del defensor del "Mayo", Frank Pérez.

"Entiendo que hay necesidad de alimentar a la bestia de los medios de comunicación con todos los detalles posibles, ustedes saben que no he tenido la oportunidad de repasar las cosas con él [Guzmán López]. Habrá un tiempo, estoy seguro de que lo que pasó [en relación a su detención] va a salir, pero una vez más es importante que yo tenga en cuenta algunas mentiras muy obvias. No hay, absolutamente, ningún acuerdo de cooperación con el gobierno”, dijo Lichtman.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán López. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Guzmán, subrayó Lichtman, "no está siendo acusado de secuestro. Cuando las autoridades lo acusen, entonces prestaré atención”. Añadió que "cuando los abogados tratan de marcar puntos con los medios con acusaciones como estas, las ignoro, porque no tienen sentido”.

Según Pérez, Guzmán López le tendió una trampa a Zambada García, "lo secuestró, lo tiró al piso" y junto con su gente lo obligaron a subir a una camioneta que lo llevó a la aeronave en la que ambos se trasladaron a un aeropuerto privado cercano a El Paso, Texas.

Pérez incluso dijo que en el avión, el propio Guzmán "ató sus piernas [de Zambada] al asiento y lo trajo a Estados Unidos contra su voluntad. En el avión solo viajaban el piloto, Joaquín y mi cliente”.

"El Mayo" Zambada se declaró el viernes no culpable de los cargos que se le imputan y este miércoles, la jueza del caso ordenó mantenerlo en prisión, sin derecho a fianza.





