Angela Merkel, excanciller alemana, recordó un error de los primeros días de su carrera política, cuando era la líder de la oposición contra el canciller Gerhard Schröder.

Según el The New York Times: “En un ensayo de opinión en 2003 para The Washington Post, lo atacó por criticar la inminente invasión estadounidense de Irak: “Schröder no habla en nombre de todos los alemanes”, decía el titular”.

No obstante, “el error que Merkel reconoce no es su apoyo a la guerra de Irak, aunque ahora piense que la invasión estuvo mal. El error no fue de juicio, sino de modales. “No estuvo bien”, escribe en su libro, “atacar frontalmente a mi propio jefe de gobierno en la esfera internacional”. Las diferencias domésticas no deben tratarse “en suelo extranjero””, añadió.

Merkel, que gobernó el país entre 2005 y 2021, también defendió su política con respecto a Rusia y a Ucrania en la presentación de sus memorias ‘Libertad. Recuerdos 1954-2021’, que presentó el martes de esta semana en el Teatro Alemán de Berlín.

Todas sus decisiones tuvieron como objetivo “evitar” lo que ocurrió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, afirmó en el acto de casi dos horas, de los que gran parte se centró en la juventud de Merkel en la extinta República Democrática Alemana (RDA) y en su llegada, como primera mujer de la historia alemana, a la cancillería.

“Personalmente, a posteriori, no me parece un error”, declaró Merkel al ser interrogada por la periodista Anne Will sobre la decisión de mantener las relaciones con Rusia tras la anexión de Crimea en 2014, lo que atribuyó no solo a intereses económicos, sino también políticos.

En los mismos términos se pronunció sobre su oposición en la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008 a allanar el camino a Ucrania y a Georgia al ingreso a la alianza, ya que según argumentó extender una hoja de ruta no hubiera favorecido la seguridad de Kiev.

El proceso de adhesión hubiera sido lento y durante ese tiempo Ucrania no hubiera estado cubierta por la cláusula de defensa mutua de la OTAN y habría sido vulnerable a una agresión rusa, por lo que la integración en la alianza no hubiera supuesto un “plus de seguridad”, dijo.

Por lo contrario, con las negociaciones de Minsk II en 2015 “se tranquilizó la situación”, según la exlíder.

Merkel rehusó admitir la posibilidad de que hubiera podido subestimar al presidente ruso, Vladimir Putin, sino que señaló que por el contrario fue este el que cometió un “error de juicio dramático” con la invasión de Ucrania, puesto que a casi tres años de su inicio no está más cerca de ganar la guerra, de acuerdo con la excanciller.

