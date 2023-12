Washington.- En una realidad alternativa, el enfrentamiento en horario de máxima audiencia entre el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, el jueves, podría haber sido un anticipo de un debate sobre las elecciones generales de 2024.

En cambio, fue un choque difícil de explicar de 90 minutos que enfrentó a un aspirante presidencial republicano en apuros contra un rival demócrata que puede o no buscar la presidencia en cuatro años.

Pero al menos por una noche, los gobernadores de los grandes estados de EU estaban ansiosos por representar a sus partidos en el escenario nacional mientras luchaban por la economía, las restricciones pandémicas y el liderazgo del presidente Joe Biden en un enfrentamiento de Fox News salpicado de acaloradas disputas políticas e insultos personales.

“Este es un político astuto y resbaladizo cuyo estado está fallando”, dijo DeSantis sobre Newsom.

El demócrata de California defendió su estado, pero estaba igualmente ansioso por cambiar la discusión hacia la estancada candidatura presidencial de DeSantis para 2024.

“¿Cómo te va, Ron? Estás 41 puntos abajo en tu propio estado”, dijo Newsom, quien respalda a Biden para la presidencia. “Ninguno de nosotros será el candidato de un partido en 2024”.

El presentador, Fox News Channel, presentó el evento organizado por Sean Hannity como “El gran debate estatal rojo versus azul”. Sin embargo, se llevó a cabo en un estudio de televisión sin audiencia en Georgia, un lugar elegido por sus implicaciones clave como estado indeciso en la política nacional. Y se desarrolló en el corazón de la temporada de primarias presidenciales, con los votantes de ambos partidos prestando más atención a sus opciones para 2024 de cara a las elecciones generales del próximo otoño.

Como líderes de dos de los tres estados más poblados, DeSantis y Newsom han pasado gran parte del año pasado analizando desde lejos las opciones políticas y el estilo de liderazgo de cada uno. Pero el jueves por la noche tuvieron su primera oportunidad de desafiarse entre sí en el mismo escenario nacional.

A veces era difícil de ver.

Los dos participantes, que estaban solos en los podios del escenario, se acusaron mutuamente de mentir repetidamente y hablaron entre sí durante todo el proceso. Y si bien se centraron en gran medida en las diferencias políticas, el debate también fue profundamente personal en ocasiones.

DeSantis llamó a Newsom “un matón liberal”. De DeSantis, Newsom dijo: "No me gusta la forma en que degradas y humillas a las personas con las que no estás de acuerdo".

Hannity luchó por controlar la acción. Una y otra vez, animó a los hombres a darse “espacio para respirar” unos a otros.

Newsom defiende a Biden

DeSantis, un gobernador republicano de 45 años elegido para su segundo y último mandato el otoño pasado, está buscando impulso en una campaña de 2024 plagada de errores en su intento por derrotar al expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el abrumador favorito en el lado republicano.

Newsom, el gobernador demócrata de California de 56 años con un mandato limitado, se ha posicionado para buscar la presidencia algún día, pero al igual que el resto de los líderes más ambiciosos de su partido, se negó a desafiar a Biden por la nominación demócrata en 2024. En cambio, ha emergido. como destacado defensor de Biden y asesor formal de campaña.

Aceptó ese papel el jueves por la noche después de que DeSantis dijera que estaba “unido a Biden y (la vicepresidenta Kamala) Harris”. Posteriormente, el gobernador de Florida afirmó que Biden, a sus 81 años, está “en declive” y representa “un peligro para el país”.

“Estoy orgulloso del trabajo que han hecho Biden y Harris”, dijo Newsom, revisando las estadísticas de desempleo. “Preferiría a Joe Biden a los 100 años en lugar de a Ron DeSantis cualquier día de la semana a cualquier edad”.

Durante todo el evento, la campaña de Biden envió videoclips de la actuación de Newsom. Y posteriormente, Newsom emitió un llamamiento para recaudar fondos en nombre de Biden. El equipo de DeSantis también emitió un flujo constante de sus propios aspectos destacados, tal como lo haría durante un debate presidencial tradicional.

Tanto Newsom como DeSantis vieron la reunión del jueves por la noche como una oportunidad real para fortalecer su posición política a corto y largo plazo.

Los aliados de DeSantis hablaron del evento en los últimos días como una oportunidad única para demostrar su fuerza contra uno de los demócratas más prominentes del país, un marcado contraste con los recientes debates presidenciales republicanos donde ha luchado por abrirse paso en un escenario donde los candidatos están de acuerdo en la mayoría de los asuntos. E incluso algunos de los rivales republicanos de DeSantis reconocieron en privado que probablemente recaudaría una cantidad significativa de dinero a través de donaciones en línea como resultado de su aparición.

Apenas unos minutos después de que concluyera el evento, la campaña de DeSantis envió una declaración de su director de campaña con el titular: “DeSantis aplasta a Newsom y Biden, une a los republicanos en el debate y ganan”.

Mientras tanto, Newsom, quien, al igual que DeSantis, se quedará sin trabajo en enero de 2027, ha estado ansioso por ampliar su perfil político antes de una posible candidatura presidencial en 2028, o antes, en caso de que Biden, de 81 años, abandone inesperadamente el cargo. Pero como lo ha hecho durante gran parte del año, Newsom reiteró el jueves su apoyo a la reelección del presidente demócrata.

Ciertamente no estaba hablando con la base demócrata al aparecer en Fox News, un canal favorable a los conservadores, aunque la medida estuvo en línea con su reciente estrategia política. En marzo, Newsom lanzó el comité de “Campaña por la Democracia”, que le ha permitido viajar a estados rojos que los demócratas suelen evitar.

"Un gobernador encerrado"

Cuando la conversación del jueves giró hacia la pandemia, DeSantis llamó a Newsom “un gobernador encerrado” que perjudicó a los trabajadores de California mientras sus propios hijos iban a escuelas privadas.

Newsom estaba listo para el ataque.

Haciéndose eco de una crítica de Trump, el demócrata de California recordó a los espectadores que DeSantis inicialmente respaldó muchas de las mismas restricciones pandémicas que ahora condena. También dijo que la posterior oposición de DeSantis a las restricciones de salud pública provocó muertes innecesarias en Florida.

“Decenas de miles de personas perdieron la vida. ¿Y para qué, Ron?", preguntó Newsom.

La campaña de Trump, consciente de que el inusual evento estaba atrayendo la atención nacional, desató una serie de nuevos insultos contra DeSantis, uno de sus más fuertes rivales en las primarias republicanas, antes de que comenzara.

“Ron DeSanctimonious está actuando más como un aspirante a modelo de Fans de tercera categoría y sediento que como un candidato presidencial real”, escribió la campaña de Trump, utilizando uno de los muchos apodos que el expresidente le ha dado a su rival. “En lugar de hacer campaña y tratar de cambiar sus pésimas cifras en las encuestas, DeSanctus ahora está tan desesperado por llamar la atención que está debatiendo con un perdedor de grado A como Gavin Newsom”.

