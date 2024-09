Tel Aviv.— El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó otra oleada de presión para que acepte un acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza luego de que cientos de miles de israelíes protestaron y se declararon en huelga.

En su primer discurso público desde que las protestas masivas del domingo demostraron la furiosa respuesta de muchos israelíes al descubrimiento de otros seis rehenes muertos, Netanyahu dijo que seguirá insistiendo en una exigencia que se ha convertido en un importante punto de fricción en las conversaciones: el control del corredor Filadelfia, una estrecha franja a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto que según Israel es usada por Hamas para introducir armas de contrabando en Gaza. Egipto y Hamas lo niegan.

El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, regresó a Gaza para constatar la situación actual en el enclave palestino y aprovechó para urgir a Israel y a la organización islamista Hamas a que lleguen a un “acuerdo crucial” para el alto el fuego.

“Un acuerdo es crucial para salvar vidas, reducir las tensiones regionales y permitir a la ONU, en cooperación con la Autoridad Palestina, acelerar los esfuerzos para atender las acuciantes necesidades de la población de Gaza”, aseguró Wennesland, quien dijo que la “escala de destrucción” de la Franja ahora es “inmensa”.

Las palabras de Wennesland, que llegaron a través de un comunicado institucional, se producen el mismo día en que se conoció que, según la prensa de Estados Unidos, el gobierno de ese país presentará pronto un acuerdo de “tómalo o déjalo” a Israel y Hamas, y que, si no es aceptado por las dos partes, podría suponer el abandono de su intermediación en las negociaciones.

“Estamos cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente”, esgrimió un alto funcionario de la administración del presidente estadounidense Joe Biden citado por dichos medios, entre ellos The Washington Post. El propio Biden dijo que no cree que Netanyahu esté haciendo lo suficiente para alcanzar ese acuerdo.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó este lunes que Israel no abandonará el corredor de Filadelfia.

“El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo”, insistió tajante el mandatario durante una conferencia. En su primera comparecencia en casi dos meses, Netanyahu justificó que de los cuatro objetivos fijados para esta guerra —derrotar a Hamas, devolver a los rehenes, que Gaza no vuelva a ser una amenaza y devolver a los residentes al sur— “tres de estos objetivos pasan por la ruta Filadelfia”.

Hamas, por su parte, advirtió que si Israel mantiene la presión militar, “los rehenes —capturados en la incursión del 7 de octubre que desató la actual guerra— volverán con su familia en ataúdes”.

