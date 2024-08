Al término de una rendición de cuentas de los dos años a cargo del sector defensa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que hubo información de inteligencia que dio cuenta de la planeación de un posible atentado contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 20 de julio.

"Había informaciones respecto a eso, sí señor, de un atentado. Los detalles no los voy a mencionar", expresó Velásquez sobre la información de un posible atentado que pudo haber retrasado la llegada del presidente Gustavo Petro a los actos conmemorativos del 20 de julio, sobre los 214 años del Grito de la Independencia, situación que fue cuestionada por algunos sectores políticos.

"Hay una actividad de parte de las inteligencias de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente (...) en muchas ocasiones se ha presentado informaciones de diversas naturaleza respecto de posibles acciones que se pudieran desarrollar en contra del presidente en lo que inteligencias han estado oportunamente y tomado, además, medidas necesarias", agregó Velásquez.

Durante la rendición de cuentas, el ministro Velásquez estuvo acompañado del comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Luis Carlos Córdoba, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, el comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Juan Ricardo Rozo, viceministros de Defensa, la secretaria de Gabinete y la secretaria general, fueron presentadas las acciones, resultados y retos que tiene el país en materia de seguridad, defensa y protección a la vida.

En su intervención, el ministro Velásquez destacó la reducción de la tasa de homicidios en los dos años de Gobierno que se cumplen hoy. “En los 24 meses de Gobierno hemos logrado reducir el homicidio en 1.7% en comparación con los últimos dos años del Gobierno anterior, protegiendo así la vida de 453 personas más”.

Ante los retos de reducir la extorsión y el secuestro, el jefe de la cartera de Defensa, anunció que se intensificó la lucha contra contra las organizaciones criminales, lo cual se ve evidenciado en que este año se ha logrado una reducción de -32% en casos de secuestro, si se compara con las cifras de 2023, pasando de 194 en 2023 a 132 en 2024, es decir, se han cometido 62 secuestros menos.

La extorsión en 2024, presenta un aumento del 22% con respecto a las cifras del año anterior, sin embargo, es importante advertir que, en promedio, en el 79% de los casos registrados la víctima no realizó el pago, es decir, no se materializó el delito de extorsión, gracias a la Campaña Yo No Pago: Yo Denuncio.

