Manifestantes incendian central de policía de Minneapolis tras muerte de George Floyd

Luego de darse a conocer la muerte de George Floyd, una afroamericano de 46 años en custodia de un agente de la policía blanco, manifestantes incendiaron el recinto policial de Minneapolis este jueves, en lo que es claramente una escalada en las protestas que han acaparado la atención de Estados Unidos.

De acuerdo con videos y testimonios, los manifestantes gritaban "no puedo respirar", en referencia a lo dicho por Floyd antes de morir, mientras hacían destozos en el recinto. El sometimiento de Floyd quedó captado en un video que se ha vuelto viral y ha encendido las protestas.

Lee también: Las fotos de la indignación y la protesta por la muerte de afroamericano en EU

“Se han perdido tantas vidas inocentes por la policía. Protestamos pacíficamente y no hay responsabilidad. Entonces pasa esto”, dijo la manifestante Cecilia Zwak a The Daily Beast.



Video from @WCCO helicopter feed shows large fires in the parking lot of @MinneapolisPD 3rd precinct pic.twitter.com/7bcVmxYZLh

— David Schuman (@david_schuman) May 29, 2020