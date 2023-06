París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el viernes a los padres a mantener a los adolescentes en casa y propuso restricciones en las redes sociales para sofocar los disturbios que se extienden por toda Francia por la muerte a tiros de la policía de un conductor de 17 años que ha resultado hasta ahora en el arresto de de 875 personas.

Después de una segunda reunión de crisis con ministros de alto rango, Macron sostuvo que las plataformas de redes sociales como Snapchat y TikTok jugaron un “papel considerable” en el fomento de actos de violencia durante los disturbios de la semana.

Macron dijo que su gobierno trabajaría con empresas de tecnología para establecer procedimientos para “la eliminación del contenido más sensible”. No especificó el contenido que tenía en mente, pero declaró: “Espero un espíritu de responsabilidad de estas plataformas”.

Las autoridades francesas también planean solicitar, cuando sea "útil", las identidades "de quienes usan estas redes sociales para llamar al desorden o exacerbar la violencia", dijo el presidente.

Macron dijo que un tercio de las personas arrestadas el jueves por la noche eran "jóvenes, a veces muy jóvenes" y que "es responsabilidad de los padres" mantener a sus hijos en casa.

"Da la impresión de que algunos de ellos están experimentando en la calle los videojuegos que les han intoxicado", añadió.

Los comentarios del líder francés siguieron a una tercera noche de disturbios en Francia desde que un oficial de policía disparó y mató al adolescente el martes en el suburbio de Nanterre, en el noroeste de París. Los alborotadores erigieron barricadas, encendieron fuegos y dispararon fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas de aturdimiento. La policía dijo que al menos 200 policías resultaron heridos.

El gobierno de Macron ha desplegado 40 mil agentes para restablecer el orden y realizar detenciones por conductas que describió como “inaceptables e injustificables”. No llegó a anunciar un estado de emergencia, una táctica utilizada por un gobierno francés anterior en 2005 para sofocar los disturbios luego de la muerte accidental de dos niños mientras huían de la policía.

Los disturbios se producen a un año de que París y otras ciudades francesas sacudidas por la violencia deban albergar a 10 mil 500 atletas olímpicos y millones de visitantes para los Juegos Olímpicos de verano. El comité organizador de París 2024 dijo que estaba siguiendo de cerca la situación y que continuaban los preparativos para los Juegos Olímpicos.

Vehículos blindados de la policía atravesaron los restos calcinados de automóviles volcados e incendiados en Nanterre. Un pariente del joven de 17 años, que sólo ha sido identificado por su primer nombre, Nahel, dijo que la familia del niño es de ascendencia argelina.

Su entierro está programado para el sábado, según el alcalde de Nanterre, Patrick Jarry, quien dijo que el país necesita “impulsar cambios” en los barrios desfavorecidos.

"Hay un sentimiento de injusticia" entre franceses

“Hay un sentimiento de injusticia en la mente de muchos residentes, ya sea sobre el rendimiento escolar, conseguir un trabajo, el acceso a la cultura, la vivienda y otros asuntos de la vida”, dijo Jarry. “Creo que estamos en ese momento en que debemos enfrentar la urgencia (de la situación)”.

El fiscal de Nanterre, , dijo que los agentes intentaron detener a Nahel porque parecía muy joven y conducía un Mercedes con matrícula polaca en un carril bus. Supuestamente se saltó un semáforo en rojo para evitar que lo detuvieran y luego se quedó atascado en el tráfico.

El oficial acusado de apretar el gatillo fue acusado de un cargo preliminar de homicidio voluntario después de que Prache dijo que su investigación inicial lo llevó a concluir que el uso del arma por parte del oficial no estaba legalmente justificado. Los cargos preliminares significan que los magistrados investigadores tienen fuertes sospechas de irregularidades, pero necesitan investigar más antes de enviar un caso a juicio.

El oficial dijo que temía que él y su colega u otra persona pudieran ser atropellados por el automóvil cuando Nahel intentaba huir, según el fiscal.

Casi la mitad de los detenidos son de París

La agencia de Policía Nacional de Francia dijo que casi la mitad de las 875 personas detenidas eran de la región de París. Docenas de pueblos y ciudades de Francia también sufrieron disturbios. Los disturbios se extendieron hasta la capital de Bélgica, Bruselas, donde una docena de personas fueron detenidas y varios incendios fueron controlados.

En varios barrios de París, grupos de personas lanzaron petardos contra las fuerzas de seguridad. La comisaría del distrito 12 de la ciudad fue atacada, mientras que algunas tiendas fueron saqueadas a lo largo de la calle Rivoli, cerca del museo del Louvre, y en el Forum des Halles, el centro comercial más grande del centro de París.

En la ciudad portuaria mediterránea de Marsella, la policía trató de dispersar a los grupos violentos en el centro de la ciudad, dijeron las autoridades regionales.

El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, denunció el viernes lo que llamó una noche de "violencia rara". Su oficina describió la gran cantidad de arrestos como parte de un esfuerzo general del gobierno para ser “extremadamente firme” con los alborotadores.

El tiroteo, capturado en video, conmocionó a Francia y provocó tensiones latentes entre la policía y los jóvenes en proyectos de vivienda y otros barrios desfavorecidos.

"No se levanta para matar gente", dice abogado del agente

El abogado del oficial de policía detenido, hablando en el canal de televisión francés BFMTV, dijo que el oficial estaba arrepentido y “devastado”. El oficial hizo lo que consideró necesario en el momento, declaró el abogado Laurent-Franck Lienard al medio de comunicación.

“Él no se levanta por la mañana para matar gente”, dijo Lienard sobre el oficial, cuyo nombre no ha sido revelado según la práctica francesa en casos penales. “Él realmente no quería matar”.

La justicia debe ser "muy firme" dice madre del joven asesinado

La madre de Nahel, identificada como Mounia M., dijo a la televisora ​​France 5 que estaba enojada con el oficial que mató a su único hijo, pero no con la policía en general. “Vio a un niño pequeño, de aspecto árabe, quería quitarse la vida”, dijo, y agregó que la justicia debe ser “muy firme”.

“Un oficial de policía no puede tomar su arma y dispararle a nuestros hijos, quitarles la vida a nuestros hijos”, remarcó.

La abuela de Nahel, cuyo nombre no fue identificado, dijo a la televisión argelina Ennahar TV que su familia tiene raíces en Argelia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia dijo en un comunicado el jueves que el dolor de la familia era ampliamente compartido en el país del norte de África.

Tras el asesinato de Nahel, los activistas antirracistas franceses renovaron las quejas sobre el comportamiento policial en general.

La raza fue un tema tabú durante décadas en Francia, que está oficialmente comprometida con una doctrina de universalismo daltónico. Pero algunos grupos cada vez más ruidosos argumentan que este consenso oculta una discriminación y un racismo generalizados.

El uso letal de armas de fuego es menos común en Francia que en los Estados Unidos, aunque 13 personas que no cumplieron con las paradas de tránsito fueron asesinadas a tiros por la policía francesa el año pasado. Este año, otras tres personas, incluida Nahel, fallecieron en circunstancias similares. Las muertes han provocado demandas de una mayor rendición de cuentas en Francia, que también vio protestas contra la injusticia racial después del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minnesota.

En Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba preocupada por el asesinato del adolescente y la violencia posterior e instó a que se investiguen rápidamente las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades para sofocar los disturbios.

“Este es un momento para que el país aborde seriamente los problemas profundos del racismo y la discriminación racial en la aplicación de la ley”, dijo a los periodistas la portavoz Ravina Shamdasani.

Shamdasani declaró que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación en diciembre por “el uso frecuente de controles de identidad, detenciones discriminatorias, la aplicación de multas fijas penales impuestas por la policía o los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que, según dijeron, se dirige desproporcionadamente a miembros de ciertos grupos minoritarios."

Las protestas de esta semana se hicieron eco de las tres semanas de disturbios en 2005 que siguieron a la muerte de Bouna Traoré, de 15 años, y Zyed Benna, de 17, quienes fueron electrocutados mientras se escondían de la policía en una subestación eléctrica en Clichy-sous-Bois.

mcc