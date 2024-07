La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió en un acto de campaña contra el dúo formado por el candidato republicano para las elecciones de noviembre, Donald Trump y J.D. Vance, a la vez que no hizo mención de la polémica sobre la posibilidad de que el actual mandatario, Joe Biden, ponga fin a su campaña.

Desde la ciudad de Fayetteville, en Carolina del Norte, Harris criticó a la Convención Nacional Republicana -que culmina hoy en Milwaukee y a Trump, de quien dijo que escogió a Vance como su vicepresidente en caso de que pueda volver al poder para "distraer a la gente de su historial".

"No puedes afirmar que defiendes la unidad si estás impulsando una agenda que priva a grupos enteros de estadounidenses de libertades básicas, oportunidades y dignidad", juzgó.

Harris aludió directamente a Vance, y dijo que "lo que es muy revelador es de lo que no habló en ese escenario. No habló del Proyecto 2025, su anteproyecto de 900 páginas para un segundo mandato de Trump. No habló de ello porque sus planes son extremos".

La vicepresidenta también criticó a Vance por la postura de su partido sobre el aborto, la economía. En la convención no se ha hecho una sola mención al tema de la interrupción del embarazo, bajo ataque en Estados Unidos desde que la Corte Suprema echó abajo Roe vs Wade.

Lee también Demócratas vinculan a Trump con Proyecto 2025 que prohíbe el aborto y da "poder ilimitado" al presidente

Harris mantiene su apoyo a Biden

Por otro lado, aprovechó para mostrar su apoyo a Biden, sin hacer comentarios sobre su estado de salud ni sobre la polémica creciente sobre si el actual presidente debería seguir como candidato del Partido Demócrata en la carrera electoral a la Casa Blanca.

Biden dio positivo a Covid-19 el miércoles, mientras hacía campaña en Nevada, estado clave para los comicios de noviembre. En lugar de intervenir como tenía previsto ante una conferencia de la organización latina UnidosUS, tuvo que regresar a su residencia de Delaware.

Este jueves el mandatario permanece aislado en su domicilio para evitar contagios, donde sigue trabajando, según la Casa Blanca.

Lee también: Kamala Harris propone tres fechas para debatir mientras que J.D. Vance se burla de los demócratas

"El Presidente Joe Biden y yo hemos creado casi 800 mil nuevos puestos de trabajo en el sector manufacturero. Donald Trump dice que lucha por nuestros mayores; ¿cómo diablos lo hace cuando pretende recortar la Seguridad Social?", se defendió Kamala.

Los periodistas que acompañaron este jueves a la vicepresidenta en el vuelo de ida con el Air Force Two destacaron que, a diferencia de lo que suele ser habitual, Harris no se acercó a hablar con ellos antes del despegue.

En el acto de campaña en Fayetteville también intervino el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, que se posicionó a favor de la candidatura de Biden-Harris.

Pero cada vez hay más voces que estarían advirtiendo a Biden de que perderá las elecciones. En las últimas horas, según reveló la CNN, la expresidenta de la Cámara Baja de EU Nancy Pelosi, avisó al presidente de la posible derrota y del peligro de arrastrar al Congreso con él.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc