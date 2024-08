Un juez estadounidense dio un revés a la demanda mexicana contra las armeras estadounidenses por problemas jurisdiccionales.

En un documento de 28 páginas, el juez Dennis Saylor concedió las solicitudes para anular el caso de las empresas Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Strum, Ruger.

Indicó que "la jurisdicción personal debe probarse por separado respecto de cada uno de los seis demandados".

Detalló que "en esencia, la teoría jurisdiccional del demandante se basa en probabilidades estadísticas", las cuales especificó de esta manera: "(1) cada uno de los seis acusados vendió armas de fuego a distribuidores y minoristas en cada uno de los 50 estados; (2) cada uno de los seis acusados vendió algún número (indeterminado) de armas de fuego a distribuidores o minoristas con sede en Massachusetts; (3) algún número (indeterminado) de armas de fuego que fueron vendidas por cada uno de los seis acusados en todo el país fueron traficados ilegalmente a México; (4) algún número (indeterminado) de las armas de fuego que fueron traficadas a México causaron lesiones allí; y por lo tanto (5) al menos algunas de las armas de fuego vendidas porcada uno de los seis acusados a entidades de Massachusetts debe haber causado lesiones en México".

Sin embargo, resumió que "el demandante no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis acusados en Massachusetts".

De acuerdo con el juez, "el demandante no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis acusados en Massachusetts". Foto: Especial

Lee también Decomisa México 184 mil 411 armas en tres sexenios

Mencionó que "si el demandante podría establecer la jurisdicción personal sobre cualquiera de los seis demandados en un estado donde realmente se encuentra, o que de otro modo tenga alguna conexión razonable con los reclamos presentados—no es una cuestión ante este Tribunal. Por ahora basta decir que el demandante no puede hacerlo aquí. En consecuencia, y por las siguientes razones, las mociones de los demandados para desestimarse concederán".

El juez Saylor indicó que "obviamente, el gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts. Ninguno de los seis demandados que se presentaron está constituido en Massachusetts y ninguno tiene un lugar de negocios en Massachusetts. No hay evidencia de que alguno de ellos tenga un fabricante instalación, o incluso una oficina de ventas, en Massachusetts. Ninguna de las supuestas lesiones se produjo en Massachusetts. Se alega que ningún ciudadano de Massachusetts ha sufrido lesiones. y el demandante no ha identificado ningún arma de fuego específica, o un conjunto de armas de fuego, que se haya vendido en Massachusetts y haya causado daño en México".

En el documento de este miércoles, el juez Saylor recuerda que "en enero de 2022, seis acusados: Sturm, Ruger & Company; Armas de fuego BarrettFabricación, Inc.; Glock Inc.; Colt's Manufacturing Company LLC; Siglo InternacionalArmas, Inc.; y Beretta U.S.A. Corp.—propusieron desestimar la denuncia".

La fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Witmer no se mencionan en el fallo del juez Saylor.

Una corte de Estados Unidos falló en marzo a favor de México en uno de los casos que impulsa este último contra vendedores y fabricantes de armas del país vecino, a los que responsabiliza del tráfico ilegal hacia su territorio.

La corte federal del distrito de Arizona, con sede en Tucson, avaló el argumento de México en la demanda que presentó en octubre de 2022 contra cinco tiendas de dicho estado que, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas al país latinoamericano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm