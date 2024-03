Por primera vez en más de nueve meses, Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo.

Musk perdió su posición en la cima del Índice de Multimillonarios de Bloomberg en favor de Jeff Bezos después de que las acciones de Tesla Inc. cayeran un 7.2% el lunes. Musk tiene ahora un patrimonio neto de 197 mil 700 millones de dólares; la fortuna de Bezos es de 200 mil 300 millones.

La fortuna de Musk ha disminuido en 31 mil millones de dólares en lo que va de año, según Bloomberg, mientras que la de Bezos ha aumentado en 23 mil 400 millones.

Bezos recuperó el primer puesto a pesar de haber vendido el mes pasado unos 50 millones de acciones de Amazon, por valor de unos 8 mil millones de dólares. Bezos sigue teniendo una participación del 9% en el gigante tecnológico. Las acciones de Amazon (AMZN) han subido un 17% en lo que va de año.

Las acciones de Tesla cayeron más de un 7% el lunes después de que el fabricante de vehículos eléctricos introdujera nuevos recortes de precios y descuentos en Estados Unidos y China. Gran parte de la fortuna de Musk está en acciones de Tesla (TSLA), que han caído alrededor de un 24% en lo que va de año; en enero, un juez de Delaware anuló el paquete de compensación de 56.000 millones de dólares de Musk.

Demandan a Musk

Exejecutivos de Twitter han demandado a Musk y X Corp. y afirman que tienen derecho a un total de más de 128 millones de dólares en compensaciones por despido no pagadas.

Parag Agrawal, exdirector general de Twitter; Ned Segal, exdirector financiero; Vijaya Gadde, exdirectora general de asesoría jurídica, y Sean Edgett, exdirector jurídico, alegan en la demanda presentada el lunes que fueron despedidos sin justificación el día de 2022 en que Musk completó la adquisición de Twitter, a la que más tarde cambió de nombre a X.

Como no quería pagarles la compensación, los ejecutivos dicen que Musk “inventó una causa falsa y nombró a empleados de sus distintas empresas para que ratificaran su decisión”.

La demanda dice que no pagar las indemnizaciones y las facturas forma parte de un patrón de Musk, que ha sido demandado por una “multitud” de antiguos empleados de base de Twitter que no recibieron indemnizaciones después de que Musk los despidiera por miles.

“Bajo el control de Musk, Twitter se ha convertido en un infractor que estafa a empleados, arrendadores, proveedores y otros”, afirma la demanda, presentada en una corte federal del Distrito Norte de California. “Musk no paga sus facturas, cree que las reglas no se aplican a él, y utiliza su riqueza y poder para atropellar a cualquiera que no esté de acuerdo con él”.

Los representantes de Musk y de X, que tiene sede en San Francisco, no respondieron hasta el momento a los mensajes en los que se les pedían comentarios.

Los exejecutivos alegan que sus paquetes de indemnización les daban derecho a un año de salario más premios en acciones inalienables valorados al precio de adquisición de Twitter. Musk compró la empresa por 44 mil millones de dólares, o 54.20 dólares por acción, y asumió el control en octubre de 2022.

Afirman que todos fueron despedidos sin causa justificada. Según los paquetes de indemnización, la “causa” se definía de forma estricta, como ser condenado por un delito grave, “negligencia grave” o “mala conducta intencionada”.

Según la demanda, la única causa que adujo Musk para los despidos fue “negligencia grave y mala conducta intencionada”, en parte porque Twitter pagó honorarios a abogados externos por su trabajo en el cierre de la adquisición. Los ejecutivos afirman que estaban obligados a pagar los honorarios para cumplir sus obligaciones fiduciarias con la empresa.





**Con información de AP

