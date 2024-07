James David Vance, de 39 años, mejor conocido como J.D., no ha sido fan de Donald Trump desde sus inicios, algo que el expresidente republicano le reprocha.

Sin embargo, este exmilitar –estuvo en la guerra en Irak- y senador por Ohio, conocido por haber publicado un libro éxito de ventas sobre la clase trabajadora blanca de Estados Unidos, es imán de recursos y tiene un gran carisma, dos puntos a su favor.

Llama la atención sobre todo su capacidad para recaudar grandes sumas de dinero para su partido. Y esto es importante en un país donde las victorias políticas se obtienen a base de miles de millones de dólares.

En una entrevista de 2016 con Charlie Rose mientras promocionaba su libro "Hillbilly Elegy", Vance se definió como "un tipo que nunca fue Trumpista" y describió al magnate, que ese año ganó las elecciones presidenciales, como alguien que “nunca me ha gustado”.

Ese mismo año declaró a NPR: "No soporto a Trump". Escribió un artículo de opinión para The New York Times titulado: "El señor Trump no es apto para el cargo más alto de nuestra nación".

Vance dijo que no votó a Trump en 2016 y su antiguo compañero de piso compartió imágenes de un mensaje de texto que Vance le envió ese año en el que calificaba a Trump de "cínico" y decía que podría ser "el Hitler de América."

Sin embargo, para cuando Vance lanzó su campaña al Senado en 2021, sus opiniones estaban estrechamente alineadas con las de Trump. Se reunió con el expresidente y rápidamente obtuvo su respaldo, consiguiendo un impulso crucial en las primarias republicanas. Como varios, terminó convencido de que sin Trump no había ya Partido Republicano.

Vance ha dicho que "se equivocó" con Trump. En una entrevista este mes en Fox News Channel, se le pidió que explicara sus críticas pasadas.

"No creía que fuera a ser un buen presidente", dijo Vance. "Fue un gran presidente. Y es una de las razones por las que estoy trabajando tan duro para asegurarme de que consiga un segundo mandato".

Muestra de su cambio de postura, Vance fue uno de los asistentes al juicio contra Trump por pagos a una actriz porno, en un acto de solidaridad. “Lo que está pasando en este tribunal es una amenaza para la democracia estadounidense”, afirmó.

Imán de dinero, ha liderado diversos actos de recaudación para Trump. También lo promueve constantemente en televisión.

Vance tiene además a su favor el apoyo de Donald Trump Jr, hijo del expresidente y quien no ha dudado en promoverlo para el puesto de vicepresidente cada que puede.

“Realmente quiero ver el debate vicepresidencial JD Vance-Kamala Harris. Hay otras buenas personas que podrían ser vicepresidentes, supongo”, dijo Trump Jr.

Vance es un firme defensor del cierre de la frontera con México, un tema clave para Trump, aunque no siempre fue así. En el pasado, cuando criticaba al magnate como “la némesis del Partido Republicano”, Vance abogaba por aumentar la migración legal.

“La seguridad fronteriza es un buen comienzo, pero si pensamos controlar la frontera, también debemos pensar en aumentar masivamente el número de inmigrantes legales que pueden entrar en el país", llegó a decir.

El legislador defiende la explotación de los recursos energéticos y la reducción del gasto público, otro tema clave para Trump.

Ha sido, también, un firme crítico de la ayuda que el gobierno de Joe Biden ha brindado a Ucrania, país del que dijo”: “No me importa lo que le ocurra”.

