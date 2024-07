Nueva Orleans.— Mientras el presidente Joe Biden intenta revivir su atribulada campaña de reelección, la vicepresidenta Kamala Harris encabezó un desfile de demócratas afroestadounidense que advirtieron el sábado que la amenaza de otra presidencia de Donald Trump sigue siendo la alerta más importante.

Sin embargo, en los más de 20 minutos que estuvo en el escenario del Festival de la Cultura Essence, Harris no reconoció la pésima actuación de Biden en el debate ni pidió al presidente de 81 años que desista de su intento de reelección. Apenas mencionó a Biden, un marcado contraste con los miembros del Caucus Afroestadounidense del Congreso que defendieron al mandatario por su nombre con fuerza y reiteradas veces.

“Esta es probablemente la elección más importante de nuestra vida”, dijo Harris, antes de hacer una broma sobre las reflexiones de Trump sobre ser un dictador, impulsar la Corte Suprema hacia la derecha y prometer represalias contra los enemigos políticos. “En 122 días, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir en qué tipo de país quiere vivir”.

La aparición de Harris en la mayor celebración anual de la cultura afro del país pone de relieve la difícil tarea que supone para la Casa Blanca y la campaña abordar las cuestiones sobre la aptitud del presidente. La dinámica es especialmente complicada para Harris, la primera mujer afroestadounidense y persona de ascendencia del sur de Asia en ser elegida vicepresidenta, y para los demócratas afro que fueron tan decisivos para la elección de Biden y de ella en 2020.

Por un lado, Harris cumple el papel tradicional de lugarteniente leal, un trabajo que desempeñó con entusiasmo (y sobre la marcha) en apariciones televisivas inmediatamente después de que terminara el deslucido debate de Biden. Sin embargo, si Biden finalmente decide hacerse a un lado como candidato presunto, ella estaría entre las favoritas, si no es que es La Favorita, para llevar la bandera demócrata contra Trump.

"Cualquier otra persona que no sea Kamala cometería una mala práctica"

Mientras tanto, los líderes y votantes afroestadounidenses que se reunieron en Nueva Orleans el sábado caminaron por la delgada línea entre respaldar a Biden e insistir en que, si termina su campaña, el partido debería elevar a la vicepresidenta que rompe barreras en lugar de considerar a gobernadores como Gavin Newsom, de California, o Gretchen Whitmer, de Michigan, ambos blancos.

“El objetivo de un vicepresidente es ser el número dos, poder dar un paso al frente”, dijo Glynda Carr, quien lidera la organización de acción política Higher Heights, que trabaja para elegir a más mujeres afro. “Si esta candidatura fuera exclusivamente masculina, ¿habríamos hablado de otras personas con menos experiencia y menos cualificaciones?”.

Antjuan Seawright, un consultor demócrata afro cercano al representante Jim Clyburn, aliado de Biden, lo expresó más claramente: “Joe Biden no se irá a ninguna parte”, dijo. Pero si lo hace, “cualquier otra persona que no sea Kamala cometería una mala práctica y destrozaría al partido”.

Seawright sostuvo que, hasta ahora, la presión sobre Biden para que se haga a un lado proviene únicamente de los demócratas blancos, al menos públicamente. Remarcó que esa división se debe principalmente a la confianza de los votantes negros en Biden y su reconocimiento de su historial. Pero declaró que también se trata de lo que es bueno para el partido en su conjunto, incluidos los políticos afroestadounidenses. Correr el riesgo de una convención disputada, incluso una que nomine a Harris, podría garantizar pérdidas generalizadas y, a su vez, hacer que sea menos probable que nunca ver al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, convertirse en presidente o a Harris u otra mujer afro sentarse en la Oficina Oval.

La representante Maxine Waters, demócrata de California, y sus colegas se hicieron eco de algunos de esos sentimientos.

“La gente dice que Joe Biden es demasiado viejo. ¡Diablos, yo soy mayor que Biden!”, dijo la congresista de 85 años. “No va a ser ningún otro candidato demócrata, y más vale que lo sepamos”.

La representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio, destacó el poder que Harris ya tiene.

“Tenemos una vicepresidenta afroestadounidense de Estados Unidos, una hermana que vino aquí para estar con nosotros hoy”, dijo. “Así que no lo engañemos. Sé por quién voy a votar. Estoy con el equipo Biden-Harris, porque seguiremos teniendo una hermana en la Casa Blanca que luchará por nosotros y marcará la diferencia”.

Waters dijo que el apoyo de Biden a las comunidades afro y el contraste con Trump deberían ser suficientes. Llamó al expresidente “un ser humano despreciable, mentiroso y sin escrúpulos” con una agenda nacionalista blanca. “¿A quién diablos crees que va a perseguir?”, preguntó Waters, al señalar el apoyo que Trump recibe de grupos como los Proud Boys. “Sabes que habla en serio”.

En más de una docena de entrevistas con los asistentes a Essence, las opiniones sobre la fortaleza de Biden como candidato y su capacidad para permanecer en el cargo durante cuatro años más variaron. Pero hubo un consenso claro en varios puntos: sólo Biden puede decidir su destino; si se retira, debería respaldar a Harris; derrotar a Trump es la máxima prioridad.

"Si no es Biden, estoy con ella"

“Estoy con él, absolutamente”, dijo Erica Peterson de Nueva Orleans. “Ha cumplido y un debate no me hará cambiar de opinión... Y si no es Joe Biden, estoy con ella”.

Star Robert, una enfermera de 37 años de la ciudad de Nueva York, dijo que si hay un cambio, Biden y los demócratas no podrían elegir de manera creíble a nadie más que Harris, dado que el presidente, el partido y los votantes ya la eligieron como segunda en la sucesión. Aun así, se mostró escéptica sobre las perspectivas de Harris.

“No estoy seguro de que haya hecho lo suficiente para generar la confianza de suficientes votantes”, dijo Robert. “No sé si todo eso es culpa suya, simplemente no la he visto lo suficiente, no la hemos visto. No sé cuál es su objetivo”.

De todas formas, Robert añadió: “No estoy seguro de que el país esté preparado para otro presidente afroestadounidense, y si estuviéramos preparados para una mujer, Hillary Clinton habría vencido al payaso (Trump) la primera vez que se presentó”.

Harris, por su parte, respondió a ese tipo de escepticismo aunque evitó cuidadosamente el drama inmediato de la campaña.

“La ambición es algo bueno. No tenemos por qué actuar con sigilo”, dijo sobre ser una mujer de color en círculos poderosos. “La gente de tu vida te dirá que no es tu momento. No es tu turno. Nadie como tú lo ha hecho antes".

