Un clima de tensión se vive este miércoles alrededor del Congreso de Argentina, donde sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda se manifiestan contra el debate de la Ley de Bases en el Senado.

La policía arrojó gases lacrimógenos contra diputados opositores, hay al menos 14 detenidos y aunque las protestas se redujeron al anochecer, aún se reportaban incidentes. Entre las imágenes de los destrozos se destacan algunas bicicletas de la Ciudad a las que les prendieron fuego, un manifestante corriendo por las calles con una jabalina en llamas y otro hombre que se desnudó y se colgó del monumento de la Plaza de los Dos Congresos.

Pasadas las 17:00 horas locales, dos hombres se acercaron a una estación de bicicletas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y prendieron fuego algunas unidades. En las videos que circulan por la redes sociales se puede ver cómo un hombre ajeno a la situación intentó evitar que las llamas se expandieran al resto de las bicicletas.

Lee también: FOTOS Y VIDEOS: Así fue la represión afuera del Congreso de Argentina por debate de la Ley Bases

Sin embargo, segundos después, un manifestante se aproximó nuevamente a las bicicletas y las roció con un líquido combustible para mantener vivo el fuego. Todas las bicicletas ancladas fueron alcanzadas por las llamas.

También llamó la atención un hombre que corría afuera del Congreso con la cara tapada y un palo prendido con fuego en una de las puntas.

🚨 APARECIÓ UNA SKIN DE UN MAGO LANCERO EN EL CONGRESO 🚨



LE TIRA CON UN PALO EN LLAMAS A LA POLICÍA COMO SI FUERA UNA JABALINA OLÍMPICA 🤯



El gordo del mortero 2018 está emocionado en este momento. pic.twitter.com/o8pO2cnWWS — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 12, 2024

Hombre con jabalina corre en inmediaciones del Congreso de Argentina

En algunas grabaciones se vio al hombre que corría hacia el Palacio Legislativo y lanzaba el palo como si fuese una jabalina en dirección a los efectivos policiales que se encontraban dentro del perímetro de seguridad.

Otro hecho que dejó plasmada la violencia que se vive en el lugar fue cuando algunos manifestantes dieron vuelta a un auto de Cadena 3, una tradicional radio de Córdoba y le prendieron fuego.

En ese momento, una humareda negra cubrió parta de la Plaza de los dos Congresos, y una nueva dotación de uniformados, todos ellos de Gendarmería, arribó a la escena para contener el desmadre en una tarde marcada por un juego de presencias desafiantes entre los manifestantes y los efectivos de seguridad.

Alrededor de las 18:00, se registró otro insólito episodio cuando un hombre desnudo se trepó al monumento de la plaza. Mientras en la calle todo era caos y el humo de los incendios invadía el cielo, el sujeto permaneció acurrucado sobre la cima de la escultura.

¿Te enteraste que un hombre subió desnudo a un monumento en la Plaza de los dos Congresos? 🫣 pic.twitter.com/0IGdxmQAjQ — Resumido.info (@Resumidoinfo) June 12, 2024

Después de 15 minutos de estar allí arriba, los bomberos se desplazaron hacia el lugar para bajarlo. Con la ayuda de una escalera, uno de los efectivos escaló hasta donde se encontraba el sujeto y permaneció varios segundos intentando convencerlo para que baje con la ayuda de un arnés por su seguridad.

Lee también: Policía reprime a manifestantes en protestas contra la Ley Bases, clave para el gobierno de Milei

Solidaridad, exige manifestante a policía

Después del mediodía, cuando los efectivos de la Guardia de Infantería de la PFA intervinieron con escudos en medio de la aglomeración y lanzaron gases lacrimógenos para evitar el corte total de la Avenida Callao, una mujer enfrentó a un efectivo de la Policía.

En las imágenes se puede ver a la manifestante parada frente al cordón policial, quien le habla directamente a uno de los efectivos. “Estás a tiempo, sácatelo, estás a tiempo. Estás a tiempo, sácate el casco”, le repite una y otra vez la mujer de manera eufórica.

POLICÍA LLORANDO EN LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA LEY BASES. “ ESTAS A TIEMPO SÁCATE EL CASCO Y VENI DE ESTE LADO”. pic.twitter.com/bsVAyE3nOT — Peronismo 4.0 (@peronismo4_0) June 12, 2024

“Vení de este lado porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen”, le dijo la manifestante. Y destacó: “El pueblo nunca hace eso, el pueblo te respalda, el pueblo te defiende”.

Mientras se desarrollaba el cruce cara a cara, el policía se mantuvo firme en su puesto, mirando al frente y sin decir nada. Luego, la mujer indicó que el joven uniformado estaba llorando: “Estás llorando y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, no seas así”. Y continuó: “Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo”.

Tras escuchar las palabras, el efectivo emprendió la retirada de la primera línea y se escabulló entre sus compañeros de la fuerza, quienes procedieron a cubrir ese espacio libre para mantener el cordón de seguridad.

Lee también Elon Musk: “Si no frenan a Milei, Argentina tendrá crecimiento y prosperidad como no tuvo en los últimos 100 años”

¿Qué es la Ley Bases?

El debate en el pleno de la Cámara Alta se inició a las 10:15 hora loca l, y podría prolongarse hasta la medianoche, cuando el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como 'ley ómnibus' o 'ley de Bases', y la reforma fiscal que también impulsa el Gobierno sean sometidos a votación.

La 'ley de Bases' lleva casi medio año de complejo trámite parlamentario. En minoría, el oficialismo tuvo que eliminar varios aspectos del proyecto original. Con varias idas y vueltas, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados a finales de abril, con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones.

Para lograr el aval para su debate en el pleno del Senado, el oficialismo tuvo que acceder a más modificaciones en el proyecto, por lo que, de aprobarse, deberá regresar a Diputados para su discusión.

La 'ley de Bases' declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.

La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar varias empresas, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.

Junto con este proyecto, también se debate un paquete fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva y aduanera.

El paquete legislativo es fuertemente rechazado por algunos sectores de la oposición política, el movimiento sindical y organizaciones sociales, que este miércoles se movilizaron hasta el Congreso, en cuyos alrededores se registraron varios episodios violentos por choques entre los manifestantes que derribaron vallas y arrojaron piedras y palos a las fuerzas de seguridad, y éstas, que respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

*Con información de EFE

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm