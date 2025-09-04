Los empleados de la ONU arrestados el domingo en Yemen por los rebeldes hutíes son sospechosos de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel, afirmó el jueves a la AFP un alto cargo hutí que habló bajo condición de anonimato.

"Los empleados de las Naciones Unidas detenidos están acusados de espiar a favor de la agresión estadounidense e israelí, y toda persona cuya acusación sea confirmada será llevada ante la justicia", declaró el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de los hutíes.

La ONU informó el domingo la detención de al menos 11 de sus empleados en Yemen, pocos días después de la muerte del primer ministro del gobierno de los hutíes y de otros 11 altos cargos en bombardeos israelíes en Saná, la capital controlada por los rebeldes desde 2014.

Lee también EU reanuda contrato sobre software de espionaje israelí para control de inmigración; Graphite es similar a Pegasus

Estos insurgentes, respaldados por Irán y que controlan amplias zonas de Yemen, ya retenían desde junio de 2024 a decenas de empleados de la ONU y de varias organizaciones humanitarias.

Entonces, los hutíes justificaron estos arrestos argumentando que detectaron una "red de espionaje estadounidense-israelí" que operaba bajo la cobertura de organizaciones humanitarias, una acusación que la ONU niega.

A finales de enero, ocho empleados de la ONU fueron arrestados, de los cuales uno falleció posteriormente en detención.

Lee también Irán acelera ritmo de producción de uranio enriquecido; lo incrementó al 60%, reporta OIEA

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el domingo las "detenciones arbitrarias" de sus empleados en Yemen y pidió su "liberación inmediata e incondicional".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc