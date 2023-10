La ONU dijo que Israel y Hamas están cometiendo crímenes de guerra. "Utilizar el hambruna de los civiles como un método de guerra, privándolos de bienes indispensables para su supervivencia, está definido como un crimen de guerra por el derecho internacional", dijo la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, Ravina Shamdasani.

"Capturar rehenes y la ejecución sumaria de civiles por parte de Gaza, esto obviamente también está prohibido por el derecho internacional y también son crímenes de guerra", agregó.

La portavoz aseguró que Naciones Unidas está en contacto con los países que tienen influencia en las partes de conflicto para convencerlos de que ayuden a la disminución de la violencia y a que se respeten los derechos humanos.

¿Cómo se definen los crímenes de guerra?

Los "crímenes de guerra" y los "crímenes de lesa humanidad" están definidos por el Estatuto de Roma que es el texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI).

Un crimen de guerra está definido como una violación grave del derecho internacional contra civiles y combatientes durante un conflicto.

Esto incluye actos que sean una "infracción grave" de la Convención de Ginebra de 1949 que establece un marco jurídico para las guerras después de los juicios de Núremberg contra los altos jerarcas nazis.

Este marco describe más de 50 actos considerados como atrocidades, incluyendo el asesinato, la tortura, la violación y la toma de rehenes, entre otros.

También comprende a los ataques intencionados contra asentamientos población indefensos que no son "objetivos militares".

Un "crimen contra la humanidad" se define como "un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil", incluidos el "asesinato", el "exterminio", la "esclavitud" y la "deportación o traslado forzoso".

"Hay violaciones de las leyes de la guerra por ambas partes"

Melanie O'Brien, profesora visitante de Derecho Internacional en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, señaló que "hay violaciones de las leyes de la guerra por ambas partes"

La académica indicó que en el caso de Hamas un ejemplo es la toma generalizada de rehenes.

Israel reportó que este grupo palestino tiene apresados a cerca de 150 rehenes, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, alemanes, mexicanos y tailandeses.

O'Brien también citó que el derecho internacional prohíbe "la violencia orientada a sembrar terror entre la población civil" que según la académica es el caso del lanzamiento de proyectiles de Hamas contra Israel.

Ben Saul, profesor de derecho internacional en la Universidad de Sídney, afirmó que cree que en el caso de HamAs "está bastante claro".

"El asesinato deliberado de civiles es un crimen de guerra", señaló.

Uno de los ataques más mortíferos contra civiles registrado en Israel es la matanza perpetrada por milicianos de Hamás de cerca de 270 personas que participaban en una fiesta "rave" en el desierto.

Saul declaró a AFP que por parte de Israel, se puede citar "la declaración de un asedio total, que impide la entrada de alimentos, combustible, agua, energía" en la Franja de Gaza.

"En términos de responsabilidad penal, la hambruna es un crimen de guerra", afirmó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó el martes que "la imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario".

O'Brien añadió que HamAs e Israel se han estado bombardeando indiscriminadamente, lo que también constituye un crimen de guerra, ya que no solamente se golpea a personal militar.

Corte Penal Internacional y los crímenes de guerra

La CPI abrió en 2021 una investigación sobre crímenes cometidos en los territorios palestinos, que indaga sobre presuntos crímenes cometidos por fuerzas israelíes y por Hamas y otros grupos armados palestinos.

Israel, que nunca firmó el Estatuto de Roma, se niega a reconocer su jurisdicción o a cooperar con la indagatoria que abarca posibles crímenes que se remontan a la guerra de 2014 en Gaza.

La cuestión se complica por cómo sea definido el conflicto, si es "nacional" o "internacional" y por el estatuto de los territorios palestinos, añadió Saul.

"La dificultad con el tema de Gaza es que la mitad de los juristas internacionales dicen que está ocupada, y la otra mitad que no lo está", explicó.

"Si está ocupada, es un conflicto internacional. La lista completa de crímenes de guerra se aplica, en virtud del Estatuto de Roma", afirmó.

"Esta es una cuestión jurídica importante para la corte, que aún está por zanjar", plantó.

Israel no es miembro de la CPI, pero Palestina se unió en 2015 , y los crímenes cometidos en el territorio de Palestina (por cualquier nacional, incluidos los no palestinos) y por nacionales palestinos (dentro o fuera de su territorio) pueden caer dentro de la jurisdicción de la CPI, recordó The Guardian.

Anteriormente, la organización Human Rights Watch indicó que "las autoridades israelíes han reprimido sistemáticamente a los palestinos durante décadas y desde 2007 han impuesto un cierre aplastante a la población de Gaza".

El martes, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo: “Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo de conformidad con el derecho internacional y el derecho humanitario".

