El papa Francisco instó a las partes involucradas en la guerra en Ucrania "a no avergonzarse de negociar antes de que las cosas empeoren".

El líder religioso concedió una entrevista a Radio Télévision Suisse (RTS), una emisora pública suiza que transmite en francés, parte de la cual fue difundida este sábado, reportó Vatican News.

El Papa ofreció su opinión, en la entrevista que saldrá al aire en la televisión suiza el 20 de marzo, sobre las guerras que manchan el mundo, especialmente la de Rusia en Ucrania y la de entre Israel y Hamas en Gaza.

Según lo difundido, todos los días a las 7 de la tarde, el jerarca católico llama por teléfono a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, donde se refugian 600 personas.

“Me cuentan lo que están presenciando”, dijo. “Es una guerra. Y para hacer la guerra se necesitan dos, no sólo uno. Los irresponsables son estos dos que hacen la guerra”.

También lamentó la “guerra de guerrillas” emprendida por Hamas y calificó la guerra como “algo terrible”.

"Las negociaciones nunca son una rendición"

"Las negociaciones nunca son una rendición", dijo. "Es el coraje de no llevar a un país al suicidio".

Hablando de las conversaciones de paz, el papa Francisco instó a las partes en la guerra en Ucrania a "no avergonzarse de negociar antes de que las cosas empeoren".

Señaló que las negociaciones también se pueden llevar a cabo con la ayuda de “potencias internacionales”.

"La palabra 'negociar' es una palabra valiente", dijo. “Cuando uno ve que está derrotado, que las cosas no van bien, hay que tener el coraje de negociar. Quizás te sientas avergonzado, pero ¿con cuántas muertes terminará? Negociar a tiempo; buscar algún país que pueda mediar. Hoy, por ejemplo en la guerra de Ucrania, hay muchos que quieren mediar. Turquía se ha ofrecido a ello. Y otros. No te avergüences de negociar antes de que las cosas empeoren”.

"Un niño que no sabe sonreír no parece tener futuro"

"Hay una imagen que siempre me viene a la mente", dijo en la entrevista de la televisión suiza. “Con motivo de una conmemoración en la que tuve que hablar de paz y soltar dos palomas, la primera vez que lo hice, inmediatamente se levantó un cuervo presente en la Plaza de San Pedro, agarró la paloma y se la llevó. Es duro. Y esto es en cierto modo lo que sucede con la guerra. Mucha gente inocente no puede crecer, muchos niños no tienen futuro”.

Muchos niños ucranianos vienen a saludarlo, añadió el Papa, lamentando haber perdido la capacidad de sonreír. “Un niño que no sabe sonreír no parece tener futuro”, afirmó. "La guerra es siempre una derrota: una derrota humana, no geográfica".

Señaló que siempre hay situaciones geográficas o históricas que provocan una guerra, lo que lleva a la conclusión de que la guerra “parece simplemente basada en motivos prácticos”.

"Pero detrás de cada guerra", añadió, "está la industria armamentista, y esto significa dinero".

La guerra, dijo el papa Francisco, “es oscuridad, el poder de las tinieblas”.

