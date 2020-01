Grupo del iraní Soleimani ¿tuvo vínculos con Los Zetas de México?

Luego de la muerte del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), el general Qasem Soleimani, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que Donald Trump tomó "medidas decisivas" para eliminar a un "hombre malvado", responsable de matar a miles de personas.

Pence aseguró que Soleimani era un terrorista y vía Twitter enlistó algunas de sus "peores atrocidades", entre ellas, un intento de asesinato del embajador saudí en los Estados Unidos con ayuda, ni más ni menos, que de Los Zetas.

Organized the attempted assassination of the Saudi ambassador to the United States in Washington, DC in 2011, overseeing a terrorist attack attempt on American soil.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020