El Gobierno de Colombia confirmó este miércoles que el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) "queda suspendido" tras el atentado de este grupo armado contra una base militar del Ejército en el departamento de Arauca, en el este del país, que dejó dos muertos y 27 heridos.

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogo aclaró de esta forma lo dicho en la noche del martes por el presidente, Gustavo Petro, quien declaró que el ataque "cierra un proceso de paz con sangre".

“Están suspendidas las conversaciones por orden presidencial”, dijo el miércoles a The Associated Press el comisionado de paz del gobierno, Otty Patiño. “Si, y solo si, el ELN corrige el rumbo, será posible retomar los diálogos, ya no para dialogar sino para negociar el fin del conflicto”, agregó.

Se trata de la crisis más profunda de la mesa de negociación que se retomó con el ELN en noviembre de 2022 tras la llegada de Petro al poder como el primer presidente de tendencia izquierdista, lo que se leyó en su momento como un potencial mayor entendimiento entre el oficialismo y una guerrilla fundada en 1964 bajo la inspiración de la revolución cubana.

La mesa con el ELN era considerada la negociación más avanzada que había logrado el gobierno en el marco de su política de “paz total”, una retadora apuesta con la que abrió diálogos simultáneos con diversos grupos armados en un intento por reducir la violencia en el país.

La política de “paz total” atraviesa momentos complejos no sólo con el ELN: el gobierno se levantó de otra mesa de diálogo con la mayoría de las facciones que conforman el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), conformada por quienes se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Continúan los diálogos con la disidencia Segunda Marquetalia y se instalarán con Comandos del Sur, una escisión del ELN que opera en el sur del país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el martes el ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el este del país. Foto: Archivo | EFE

El ataque del martes, que fue atribuido por las autoridades al ELN sin que la guerrilla lo reivindicara, fue perpetrado en un poblado rural de Arauca, un departamento fronterizo con Venezuela. Los explosivos fueron lanzados desde un vehículo de carga contra una unidad del ejército.

Dos soldados murieron y 26 resultaron heridos, según el último balance dado el miércoles por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La mayoría de los heridos fueron trasladados vía aérea al hospital militar de Bogotá, donde recibieron la visita de Petro el miércoles. Según el parte médico del hospital, 13 permanecen hospitalizados en “estado estable”, la mayoría con lesiones en tejidos blandos, mientras que cinco se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.

El ataque en Arauca fue comparado por Petro con otro que perpetró el ELN en 2019 contra una escuela de policías en Bogotá en el que murieron 22 personas y decenas resultaron heridas, lo que derivó en la suspensión de los diálogos de paz que en ese entonces sostenía el grupo ilegal con el gobierno del conservador Iván Duque.

