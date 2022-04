Gobernador de Texas cumple amenaza; traslada migrantes a Washington y los deja cerca del Capitolio

El gobernador de Texas, Greg Abbott, cumplió hoy su amenaza de enviar a la capital de Estados Unidos los migrantes que lleguen al estado.

Un autobús con migrantes de Texas llegó a Washington DC. John Roberts, presentador de Fox News, tuiteó una foto del autobús estacionado a unas cuadras del Capitolio.

Texas Governor @GregAbbott_TX carries out his pledge to transport illegal migrants to Washington, DC. The bus pulled up right in front of the building that houses @FoxNews , @NBCNews and ⁦@cspan⁩ pic.twitter.com/KsrP04LSuw

— John Roberts (@johnrobertsFox) April 13, 2022