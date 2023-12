Arlington, Virginia.- Se cree que el propietario de una casa en Virginia que explotó cuando la policía intentaba ejecutar una orden de registro murió en la explosión, dijeron funcionarios el martes, mientras surgían detalles sobre numerosas quejas que expresó contra vecinos y otras personas en redes sociales y en juicios.

James Yoo, de 56 años, fue identificado por el jefe policiaco del condado de Arlington, Andy Penn, en una conferencia de prensa como la persona cuyas acciones llevaron a la policía a la casa de Arlington después de disparar una “pistola tipo bengalas” desde el interior hacia el vecindario más de 30 veces.

Penn dijo que las autoridades acudieron a la zona alrededor de las 4:45 pm del lunes después de recibir informes de disparos. Cuando los intentos de comunicarse con Yoo fueron en gran medida infructuosos, la policía obtuvo una orden de registro.

Lee también: Policía de EU investiga explosión de una casa en Arlington durante un cateo

Cuando los agentes rompieron la puerta para entrar, el sospechoso disparó múltiples disparos desde el interior de la casa, dijo Penn. Declaró que no estaba claro de qué parte de la casa procedían ni a qué disparaba el sospechoso.

Después, antes de las 8:30 p. m., la casa explotó, lanzando llamas y escombros al aire en una explosión que se sintió a kilómetros de distancia.

Una casa explotó este lunes 4 de diciembre de 2023 en Arlington, Virginia, cuando la policía se preparaba para realizar un cateo. Foto: Captura video

Se está llevando a cabo una investigación sobre la causa de la explosión, dijeron los bomberos. La policía pidió que cualquier persona que tuviera fotos o videos del área los compartiera con los investigadores.

El subjefe de bomberos Jason Jenkins dijo que las autoridades cortaron el servicio de gas a la casa y evacuaron a los residentes cercanos, incluidas las personas que vivían en la otra parte del dúplex, unos 90 minutos antes de la explosión.

"No voy a especular sobre la causa ni el origen", dijo sobre la detonación.

“El personal del departamento de bomberos salvó vidas por completo” al evacuar a los residentes del vecindario, dijo Jenkins.

Los investigadores aún no han identificado los restos humanos encontrados dentro de la casa, pero "todos los factores apuntan a que se trata de este individuo (Yoo)", dijo Penn.

Lee también: VIDEO. Explota casa en Arlington, Virginia, cuando la Policía cumplía una orden de cateo

Expresó mensajes paranoicos

Yoo expresó públicamente sus quejas contra varias personas en su vida. En LinkedIn, recientemente publicó diatribas paranoicas sobre sus vecinos, al decir que eran espías, y un excompañero de trabajo.

También presentó demandas federales que fueron desestimadas por frívolas contra su exesposa, su hermana menor, una empresa de mudanzas y la Corte Suprema de Nueva York.

Cada una de las cuatro demandas presentadas entre 2018 y 2022 fueron desestimadas y algunas fueron descritas por los jueces como “intrincadas” o “confusas”.

En 2018, Yoo presentó una demanda federal de 163 páginas en Nueva York contra su entonces esposa, su hermana menor y un hospital después de que dijera que había sido internado en contra de su voluntad. Yoo presuntamente conspiración y privación de sus derechos, entre otros delitos.

La extensa denuncia incluía detalles biográficos, como quién estuvo en su boda, y también entretejía datos sobre quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Yoo describió cómo su entonces esposa lo llevó al Hospital General de Rochester en noviembre de 2015 “contra su voluntad”.

Yoo negó haber tenido pensamientos suicidas o depresión previa. Citó registros hospitalarios que hacen referencia a una nota de suicidio que le dejó a su esposa y que, según dijo, nunca escribió.

Un hombre que se identificó por teléfono como el marido de la ex esposa de Yoo dijo que ella no tenía comentarios. La hermana de Yoo no respondió a un correo electrónico ni a un mensaje de LinkedIn solicitando comentarios.

Intentos de contactar al FBI

En sus demandas, Yoo hizo referencia a muchos intentos de contactar al FBI. Escribió que creía que un reportero del New York Times que vio en televisión era alguien que había afirmado ser un agente del FBI y llegó a su casa en 2017. Dijo que la persona le advirtió que no intentara más comunicarse con un fiscal estadounidense en el oeste de Nueva York o enfrentaría un cargo de acoso.

David Sundberg, subdirector de la oficina de campo del FBI en Washington, dijo que Yoo se había comunicado con el FBI mediante llamadas telefónicas, cartas y consejos en línea "durante varios años".

"Yo caracterizaría estas comunicaciones principalmente como quejas sobre presuntos fraudes que él creía que se habían perpetrado en su contra", dijo Sundberg. "La información contenida en él y la naturaleza de esas comunicaciones no llevaron a la apertura de ninguna investigación del FBI".

El martes, agentes con chaquetas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos peinaron una calle cercana buscando papeles esparcidos en el campo de escombros. En la calle se veía correo basura con el nombre de Yoo y la dirección de la casa que explotó.

Craig Kailimai, agente especial a cargo de la división de campo de Washington de la ATF, dijo que los investigadores estaban realizando una “búsqueda en red” de la casa para determinar la causa y el origen de la explosión.

Un vehículo policial está cubierto de escombros afuera de una casa que explotó en Arlington, Virginia, el 4 de diciembre y sacudió un vecindario con una poderosa explosión, el 5 de diciembre de 2023. Tres agentes de policía sufrieron heridas leves pero no fueron trasladados a hospitales, informó el departamento. dicho. Las autoridades no tienen conocimiento de nadie más que haya resultado herido, dijeron en una conferencia de prensa. Foto: Stefani Reynolds / AFP

"Pensé que un avión había explotado"

La Casa Blanca estaba siguiendo la evolución del caso, dijo una portavoz.

"Nuestros pensamientos están con los agentes de policía que resultaron heridos en esa explosión", dijo el martes Olivia Dalton, subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, a los periodistas en el Air Force One.

Carla Rodríguez, de South Arlington, dijo que pudo escuchar la explosión a más de 3,2 kilómetros (2 millas) de distancia y acudió al lugar, pero la policía mantuvo a los espectadores a unas cuadras de distancia.

"De hecho, pensé que un avión había explotado", dijo.

Bob Maynes pensó que tal vez un árbol había caído sobre su casa cuando escuchó la explosión.

“Estaba sentado en mi sala viendo la televisión y toda la casa tembló”, dijo Maynes.

Arlington está ubicada al otro lado del río Potomac desde Washington, DC La explosión ocurrió en Bluemont, un vecindario en el norte de Arlington donde muchas de las casas son dúplex.