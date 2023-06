Nueva York.- El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha presentado la documentación para lanzar formalmente su candidatura a la nominación republicana para la Presidencia de EU antes de un evento en el ayuntamiento de New Hampshire el martes por la noche.

Christie se ha presentado como el único candidato dispuesto a enfrentarse directamente al expresidente Donald Trump. La campaña será la segunda para el exgobernador y fiscal federal, que perdió ante Trump en 2016 y pasó a convertirse en un estrecho asesor intermitente antes de romper con el expresidente por su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020.

Christie entra en un creciente campo de primarias que ya incluye a Trump; al gobernador de Florida, Ron DeSantis; a la exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, y al senador estadounidense, Tim Scott, de Carolina del Sur. El ex vicepresidente Mike Pence lanzará formalmente su propia campaña en Iowa el miércoles.

Christie, que durante su etapa como gobernador de Nueva Jersey se labró una reputación de luchador con habilidad para crear momentos virales de confrontación, se enfrenta a una ardua batalla hacia la nominación en un partido que sigue estrechamente alineado con el expresidente, a pesar de la derrota de Trump en la reelección en 2020 y de que los republicanos obtuvieron unos resultados peores de lo esperado en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Christie se ha presentado como la única persona con agallas para enfrentarse directamente a Trump y ha advertido de que se repetirá lo de 2016 si los candidatos no se enfrentan a él.

"No soy tonto. La forma de ganar es vencer al que va por delante. ¿Y cómo sería una campaña? Una campaña se vería como un desafío frontal directo a Donald Trump tratando de volver a la Presidencia", dijo recientemente Christie en una entrevista en un podcast.

Lee también Departamento de Justicia no acusará a Mike Pence por manejo de documentos clasificados

El ansiado enfrentamiento entre Christie y Trump

Los republicanos contrarios a Trump están especialmente ansiosos por ver a Christie enfrentarse a Trump en un debate -si, por supuesto, Trump acepta participar en los debates de las primarias y Christie cumple los estrictos criterios de recaudación de fondos establecidos por el Comité Nacional Republicano para participar-.

Pero Christie también ha dicho que no se presentaría como un "candidato kamikaze" para derribar a Trump si no creyera que hay un camino viable hacia su propia victoria. "No soy un asesino a sueldo", dijo recientemente a Politico.

Su campaña pondrá a prueba el apetito entre los votantes republicanos por alguien que ha expresado su apoyo a muchas de las políticas de Trump, pero ha criticado la conducta del expresidente.

Christie ha rechazado las mentiras de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas y ha instado al partido a seguir adelante o arriesgarse a futuras pérdidas.

Otros republicanos con puntos de vista similares, entre ellos el exgobernador de Maryland, Larry Hogan, y el gobernador de Nuevo Hampshire. Chris Sununu, han optado por no hacer sus propias campañas, expresando su preocupación de que tener más candidatos en la carrera solo beneficiará a Trump.

Lee también Hijos de indocumentados "no tendrán ciudadanía de EU", amenaza Trump en caso de segundo mandato



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare/mcc

Más Información

Noticias según tus intereses